2014年1月10日在上海一处禁止吸烟标志前拍到的吸烟者。 REUTERS/Aly Song

路透北京1月29日 - 中国官方媒体周三报道，中国已经发布校园禁烟令，这是当局在推动戒烟方面的最新举措。

尽管卫生活动人士多年来持续开展禁烟运动，中国仍是全球最大的烟草消费国，烟民到处可见，甚至在学校和医院也不乏吸烟者。

但是随着公共卫生负担越来越沉重，中国最近下大力气推动禁烟。

国务院计划今年在全国范围内的公共场所禁烟，已经有几个城市出台了禁烟法规。

但是批评人士表示，当局执行禁烟令时断时续，烟民在禁烟标志前喷云吐雾的现象仍很常见。

教育部最新发布的禁烟令涵盖幼儿园、中小学校和中职学校；所有高等学校建筑物内也一律禁止吸烟，但可根据实际情况在室外露天区域设置少量吸烟区。

教育部在通知中要求，学校不得出现烟草广告或以烟草品牌冠名学校、教学楼。学校小卖部不得销售烟草制品。

通知称，中小学校长是学校禁烟第一责任人，要在校门口显眼处设立“无烟校园”或禁烟标志。有条件的高等学校要安装烟雾报警、视频设备等装置，加强对吸烟的监控。

教育部通知称，对禁烟工作措施落实不力的学校要进行查处通报。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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