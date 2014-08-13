中国暂停进口部分美国猪肉 严防使用瘦肉精

友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
路透芝加哥8月12日 - 美国农业部周二称，中国从周三开始禁止从六家美国肉类加工厂和六家冷库进口猪肉，以实施瘦肉精使用禁令。
中国目前要求有第三方确认，美国向中国出口的猪肉中不含有莱克多巴胺，即瘦肉精。
目前被禁止向中国出口猪肉的加工厂包括Tyson Food(TSN.N)部分工厂、荷美尔(HRL.N)部分工厂、Triumph Foods和Quality Pork Processors。
Tyson、荷美尔和Triumph目前未回应置评请求。
据Global Trade Atlas，2013年美国共向中国出口312,138吨猪肉，价值6.453亿美元。去年全球猪肉出口总量为750万吨，价值204亿美元。
芝加哥商业交易所(CME)10月肉猪期货LHV4周二跌停，跌幅达到每磅0.03美元的上限。
交易商和分析师称，猪肉批发需求放缓且肉猪供应充足，令出栏肉猪价格下跌，是猪肉期货下滑的主要原因。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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