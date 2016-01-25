中国农业银行北京分行发生票据业务重大风险事件 涉及金额39亿元

农业银行在公告中称，目前公安机关已立案侦查，该行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。

财新网上周报导称，农业银行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。