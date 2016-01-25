中国农业银行北京分行发生票据业务重大风险事件 涉及金额39亿元

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月25日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)上周六公告称，近日其北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件；经核查，涉及风险金额为39.15亿元人民币。
农业银行在公告中称，目前公安机关已立案侦查，该行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。
财新网上周报导称，农业银行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
路透年初曾报导，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。
农业银行A股上周五收报3.11元，近一个月累计下跌6.042%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。