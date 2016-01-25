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中国财经 | 2016年 1月 25日 星期一 09:00 BJT

中国农业银行北京分行发生票据业务重大风险事件 涉及金额39亿元

路透香港1月25日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)上周六公告称，近日其北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件；经核查，涉及风险金额为39.15亿元人民币。

农业银行在公告中称，目前公安机关已立案侦查，该行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。

财新网上周报导称，农业银行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。

路透年初曾报导，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。

农业银行A股上周五收报3.11元，近一个月累计下跌6.042%。（完）

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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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