2月末中国银行业金融机构资产总额同比增14.6% 负债增14.7%--银监会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月28日 - 中国银行业监督管理委员会周二称，截止2月末，银行业金融机构负债总额增长14.7%至212.26万亿元人民币，同期资产总额同比增长14.6%。
刊登在银监会网站上的数据显示，2月末银行业金融机构资产总额229.99万亿元。
其中今年2月末商业银行总资产同比增长15.7%，占银行业金融机构比例78.2%，同期总负债增速为15.9%，占银行业金融机构比例为78.4%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。