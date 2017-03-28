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中国财经 | 2017年 3月 28日 星期二 09:45 BJT

2月末中国银行业金融机构资产总额同比增14.6% 负债增14.7%--银监会

路透北京3月28日 - 中国银行业监督管理委员会周二称，截止2月末，银行业金融机构负债总额增长14.7%至212.26万亿元人民币，同期资产总额同比增长14.6%。

刊登在银监会网站上的数据显示，2月末银行业金融机构资产总额229.99万亿元。

其中今年2月末商业银行总资产同比增长15.7%，占银行业金融机构比例78.2%，同期总负债增速为15.9%，占银行业金融机构比例为78.4%。（完）

更多细节，请点选银监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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