中资银行资管计划获批 将与非银金融机构同台竞技

图为南京一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

* 银行试点资管计划，券商等将渐失通道业务

* 通道业务失去对非银机构营收影响不大

* 银行资管计划或会对非银机构固收产品形成冲击

* 非银机构应发挥自身特长，打造核心竞争力

作者 林琦

路透上海10月24日 - 原本是一条利益链的合作伙伴，将来却会成为竞争对手。中国商业银行近日获批试点资管计划，不仅意味着其与券商、信托、基金等机构在资管通道业务上的合作将出现裂痕甚至分道扬镳，且银行未来亦将与后者在资产管理领域同台竞技。

凭借海量客户资源和资金优势，商业银行资管计划刚开始暖场，就已令其他金融机构感叹未来生存环境将剧变。业内人士建议，错位竞争，发挥各自在证券、投行等方面的核心竞争力，将是这些非银金融机构的应对良策。

“银行资管计划常规化后，对券商、基金、信托的资管业务影响将相当大，通道业务将最为明显。”上海一券商资管高层表示。

近期，中国银监会在推动银行理财产品转型上出台实质性举措。9月末银监会已批准国内11家商业银行开展理财资产管理业务试点，同时还将进行债权直接融资工具的试点，各家银行的试点额度在5-10亿元人民币之间。

此意味着银行未来可以直接出任资管计划的管理人，这将打破目前银行资管项目需要通过信托、券商、基金等机构建立SPV（特殊目的公司）的惯行做法，使得这些机构目前所谓的通道业务将来已无多大存在必要。

不过，业内人士认为，短期内非银机构通道业务大幅缩减或完全消失尚不现实，因银行资管计划近阶段试点规模仅100亿元左右，很难撬动目前约十万亿元的通道业务市场，所以监管层未来对银行资管计划的态度至关重要，若继续扩大试点，甚至常规化，则对非银机构的资管业务影响相当明显。

目前，券商资管和基金子公司的资产管理规模严重依赖通道业务，例如券商资管约九成规模来自通道业务，基金子公司占比会更高。一旦通道业务完全消失，当前券商资管约3万亿元人民币以及基金子公司数千亿元的资产总规模将大幅缩水。

**通道虚肿渐消，收入影响有限**

目前非银机构通道业务的超大规模背后却是超低的盈利能力。申银万国金融分析师何宗炎指出，券商通道业务的费率一般在千分之一以下，有些低至万分之二至二点五。通道业务往往是客户和资产均来自银行，券商等机构仅仅是过一下手而己，因此很多机构为争业务而打起价格战，甚至有机构不赚钱也做，纯粹以扩大资产规模为目的。

“券商资管的收入主要来自集合，通道业务主要是冲规模。”他透露，券商主动管理的集合理财计划产品去年贡献约20亿元利润，占券商资管行业七成左右的利润水平。

他说，若通道业务消失，仅会使券商资管的资产规模明显缩水，但在收入和利润方面，还不至于令券商伤筋动骨。目前资管业务在券商业收入贡献的占比仅2-3%，其中资管通道业务贡献更少。

“通道业务本身就是监管套利，靠天吃饭。政策门开了就有饭吃了，门关了就没饭吃。”上海另一券商资管人士反应较淡然，“我们内部一直当它是配菜，而不是主食。”

“赚的时候就没赚多少，收摊的时候就不会感觉多心痛。”他称。

除了通道业务，券商和基金等部分现有产品亦将逐渐感受到银行方面的压力，例如销售渠道安排、同类产品的挤占等。

上海一家基金公司高层表示，银行资管业务与基金公司重合度较高，除了通道业务缩减外，基金公司在纯固定收益产品方面的冲击会更大。未来可能是“银行大块吃肉，我们只能喝点汤。”

他说，银行掌握了海量的客户资源，而且银行目前仍是基金产品的主要销售渠道，因此银行未来在销售资管产品方面，已掌握了天然的先天优势。

据国内媒体稍早报导，试点银行近日首批推出的理财直接融资工具票面利率报价基本上是在目前一年期贷款基准利率上浮5%左右，年利约6.3%。而有业内人士透露，估计首批银行资管计划预期收益率在5.2%左右，这与目前公募债券型基金平均年化收益率接近。

第三方理财机构利得财富助理总裁田昱坦言，信托的资金与客户群体没银行资源广，确实处于劣势；不过信托业务范围广，除信托存贷款外，还可以涉足资本市场、货币市场、产业市场，而且信托产品有刚性兑付的潜规则，银行资管却没有这方面的义务。

**路在何方**

在通道盛宴即将散席之际，不少资管人士开始思考未来的路在何方。

田昱认为，信托公司需充分利用其跨市场配置及多手段运用的天然优势，注重加强股权投资、资本运作能力，打造成核心业务突出、资本运作能力强的综合性金融服务机构。

上述券商资管高层指出，券商应利用自身的专业特长，例如研究和投行方面的能力，发挥自身的核心竞争力，而不能简单依赖类似通道这种低难度业务。毕竟理财客户需求是多元化的，固收产品不会包打天下。

“银行资管的侵蚀是渐进式，券商还有一些时间来布置。”他说，按现有规定，银行资管计划不能投资股权类产品，因此券商可以在这方面多下功夫，例如在量化投资、对冲基金、主题投资上多设计一些创新类产品。

“打铁还须自身硬，自己有出色的产品，何需担心有没有客户。”上海一位券商人士感叹。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。