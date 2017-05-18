分析：中国委外业务进入物竞天择时代

作者 马蓉

路透北京5月18日 - 在强大的政策监管压力下，近年来繁盛的中国银行业委外业务正走向凋敝，收缩几成定局。但业内人士也指出，在经历此次广度与深度兼具的调整后，银行对委外管理人的选择也将从单纯收益的考量转为全方位筛选管理，在市场风险上升的背景下，风格越稳健、操做越规范的机构将得到更多青睐。

这意味着委外业务将全面进入优胜劣汰、物竞天择时代，真正的资产管理时代才刚刚开始。

不少已赎回委外资金的银行，一边舔血一边也打起了自己的“小算盘”。目前的选择不仅是以现金为王，也开始考虑下一轮的投资方式，要么重新遴选委外管理人，要么加强委外投资管理，甚至有银行准备“撸起袖子”自己干。

“活下去，只要这一轮清洗中能活下去，就会迎来真正的资产管理时代。”一家承接了大量中小银行委外业务的券商资管负责人称。

上述人士表示，虽然近期遇到几家银行的强制赎回，承担了一些亏损，但考虑到中国资产管理行业长期发展的前景，处理起来基本也能相互理解。“我们的专业、规范以及强大的研发能力还是得到了银行的认可，为以后的合作打下了更牢的基础。”

**委外赎回接近尾声**

两位消息人士此前透露，银监会上周下发紧急专项调研通知，就委外业务风险防范等开展调研。同时，有接近监管层人士称，近期央行多地中心支行对辖内银行的委外业务展开调研，摸底委外到期赎回情况、委外业务规模变化，资金投向、以及同业投资委外占比情况。

“大家都在赎回，债市已经进入熊市，委外的业绩是达不到的，委外的预警线是98%，止损线是96%，债市这种情况应该有很多已经到止损线了，都在赎回，”某大行人士称，“我们对好几家券商都是几十亿、上百亿的赎。”

另一大行资管人士亦表示，今年央行正式开展MPA考核，该行非标压力大而债的收益较低，不得不出手卖债，仅3月底就赎了数百亿，近期仍在考虑继续赎回。

同时，有农商行人士称，多家小行因委外业务亏损严重已经全部停掉，主要是到期不续做正常结束，“今年委外肯定是大规模收缩”。

有资深银行业人士则对当前局面深感担忧。他表示，当前委外赎回情况已进入恶性循环，以前委托管理人的承诺收益在4.5%-5.5%，而现在看实际能达到2.5%就不错了，因此越来越多的银行正在加入强制赎回的行列。

“现在如果还是浮亏的话，银行一旦赎回就会变成真实亏损，”他称，“牵一 发而动全身，最后有多少强制赎回，没有人知道。”

不过，一上市银行资管部负责人指出，今年以来的确对委外投资做了些赎回，但规模很小，主要是委托机构管理不到位，收益较低；整体规划上，今年委外规模整体保持平稳，不会扩规模，主要是对存量业务进行调整，包括根据市场情况变化，捕捉不同的策略进行资产配置。

**物竞天择，稳健型机构更受青睐**

委外赎回潮的背后，除监管趋严、市场波动风险外，对委外管理人的选择等操作风险更值得关注。

“对于大部分银行来说，其风险不在于委外管理人的风险，而在于银行对接委外时筛选管理人思路错误所导致的风险，”某大型券商熟悉委外业务的人士称，“单就委外而言，是专业的机构做专业的事，反而是能够降低银行的投资风险。”

上述券商人士并指出，多数银行对委外业务考量较欠缺，单纯聚焦于收益而不考虑市场行情，甚至要求受托人出具无非标资产的假清单以应对监管检查。

“比如我们机构追求稳健，委外报价在4.5%-5%做纯债，但一些银行睁眼就要5.5%甚至更高，”他称，“（他们）不是在全面筛选管理人，而是以刚性兑付的思想在保收益。”

而为了达到不符市场的高收益水平，加杠杆、投非标也就成为必然之举，这在流动性宽松时期通过借新还旧尚能“玩得转”，但遇到流动性紧缩、监管收紧，投资亏损、遭遇赎回在所难免。

“（委外）最大的问题是有些人没有能力管也管了，还冲的最靠前，这一轮（债市）下跌，加上银监又要来检查，就只好裸泳，”另一大型券商委外业务负责人称。

他并举例道，“最近听说一家小券商和银行在扯皮，说该券商在进行投资时把杠杆都用足了，一点回旋余地没有，波段什么都做不了，...为什么买足了，钱在手里，买券谁不会买，就是投资冲动，所以完全是人为因素。”

赎回潮后，不少银行已经转向更专业、更稳健的委托机构。

该券商委外业务负责人就表示，其管理的银行委外资金约有1,000亿元人民币，因去年业绩突出，今年包括大行、股份行在内的多家银行都增加了对其的委托资金数量，近期还中标了一家城商行。

“还有一家城商行因个别账户亏损严重，因为我们对市场看空，希望与我们合作共同处理。”他称，“规划嘛，我们今天开会，准备今年瞅准时机，再扩大一些规模。”

**赎回后的“小算盘”**

对于今年委外投资的规划，不少银行心中都有把“小算盘”。

江苏银行投行与资产管理部总经理高增银就谈到，该行今年将加大对委外资金的管理，如该行上线了大数据监控系统，对委外资产进行实时监控及调整，尤其对权重债券进行风险预警，并与委外机构实时进行沟通。

“我们每天跟委外机构进行沟通，底仓资产也是实时跟我报，我想看到的底仓都能看到。而且委外机构每周会给我提供清单，这份清单里基础资产的变动、收益率的波动、风险的迁徙、行业及区域的分布，我全部都有，一旦有问题我立马跟他们进行沟通。”他称。

上述大行人士则指出，现在是“负债荒”各家银行普遍流动性紧张，进行委外投资的意义不大。“现在同业存单都5%了，干嘛要买什么债呀，万一踩个雷咋办，...我们赎回可以买存单，也可以等到季末、年末这样的时点出资金，收益会很不错。”他称。

而另一大行资管人士则较为谨慎，“债券不敢抄底，因为不知道底在哪儿，而同业存单也存在一些爆仓风险，现在利率发这么高，大家都是在赌，...还是现金为王。”

值得注意的是，在监管不断加强的背景下，已有机构准备撸起袖子自己干。

某中部农商行资管部负责人就谈到，今年债市调整虽未见底，但收益率已经上行较多，其所在部门由于没有历史包袱，正在考虑新建仓。

“今年是个建仓的好时机，...当然不一定是委外了，可以自己干嘛。”他称，“现在监管政策很明确，下发的文件里不允许银行拉长杠杆、久期，这样基本不能通过委外来做了。而且理财这块还要每周更新底层信息也非常麻烦，即便作为管理人也很累。” （完）

（李文科、李铮对此文亦有贡献）