中国银行业协会称江苏各农商行无倒闭风险 将严查造谣传谣（更新版）

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(新增银行业协会声明)
路透北京/上海3月26日 -中国江苏射阳农村商业银行日前因“倒闭”谣言引发挤兑。中国银行业协会周四称，包括射阳农商行在内的江苏省各家农村商业银行，经营状况良好，不存在破产倒闭风险。
刊登在银行业协会网站上的新闻稿称，全国农村商业银行经营稳健，整体运行情况良好。农商行的监管指标均符合银行业的监管要求，资本充足水平、拨备覆盖水平和流动性水平均优于全国银行业平均指标。
“各农村商业银行将切实履行义务，增加现金储备，延长营业时间，保证及时足额兑付存款人的全部提款要求。”新闻稿称。
射阳县长田为友稍早已表示，将确保储户的利益任何时候不受影响，射阳农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。
田为友在射阳县政府网站上的视频讲话中指出，射阳农商行是银监会批准成立的国有控股银行，每一个储户的利益都受到国家的法律保护，射阳农商行的储户存取自由。
他还称，中国人民银行及农商行系统将确保储户的利益任何时候不受影响，县农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。市县公安机关已介入调查，对制造谣言，传播谣言的人，坚决依法严厉打击。
银行业协会称，银行业是中国金融业的核心组成部分。金融安全是中国经济安全、国家安全的重要内容。擅自编造、散布农村商业银行濒临倒闭的不实言论，是严重扰乱金融市场、危害中国经济金融安全乃至社会稳定的行为，性质十分恶劣。对于编造和散布农村商业银行破产倒闭谣言的违法行为，银行业协会将联合有关部门，严肃追究其法律责任。
中新网此前报导，本周一射阳农商行设在盐城环保产业园的一个网点，遭遇近千群众挤兑现金，经了解，这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。该行随后启动大批量现金供应，保证储户兑付到位。
报导并指出，江苏射阳农村商业银行庆丰分理处所在的盐城环保产业园庆丰村，该村周边的盐东镇近年来发展了数十家担保公司，时有发生担保公司老板跑路的现象，当地居民对银行问题颇为敏感。(完)
(发稿 边竞/谢衡; 审校 张喜良/黄凯)
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