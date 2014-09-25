中国银行业不良贷款源正由中小企业向中大型企业蔓延--普华永道

路透上海9月25日 - 国际会计和咨询机构--普华永道专业人士周四表示，未来中国银行业的资产质量可能会进一步恶化，不良贷款源头正由中型及小微企业向中型及较大型企业蔓延，但央企贷款相对安全，中钢集团或许只是个案。

普华永道发布的十大上市银行半年业绩分析报告指出，上半年这些上市银行的信贷资产质量下行趋势明显，不良贷款额及不良贷款率出现双升。而且逾期率增速明显快于不良率，两者差距的扩大，揭示未来银行信贷资产质量令人担忧。

报告显示，十大上市银行上半年不良贷款余额增加705.98亿元人民币，已接近去年全年增幅；整体不良率较去年末上升0.07个百分点至1.06%；逾期率较去年末上升0.34个百分点至1.63%。

普华永道中国金融服务部合伙人周章表示，经济结构的调整及银行对国内产能过剩产业的信贷更加审慎，会对相关企业的现金流产生影响。最先受到影响的是对流动性较敏感的中小型企业，之后逐步向大型企业或是产业链上下游企业扩散。

他说，中央企业受到政府支持力度相对较大，企业本身抗风险能力亦较强，因此央企的信贷质量相对较好，象近期热议的中钢集团可能只是个案。

虽然中钢集团已否认部分媒体有关其百亿元信贷逾期的报导，但中钢同时承认，在宏观经济下行的情况下，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。

普华永道报告指出，未来国内各商业银行将会不断调整信贷风险应对措施，包括及时掌握风险变化，不断调整投入的领域和准入条件；加强表内外行业敞口综合管理，严格审查贸易融资单证真实性和资金去向；针对风险迹象及时排查，总结风险爆发的源头和蔓延趋势等。

该份报告是基于包括工商银行(601398.SS)等五大国有银行、招商银行(600036.SS)、浦发(600000.SS)、兴业(601166.SS)、民生(600016.SS)和中信(601998.SS)等五家全国性股份制银行的中报数据上做出的总结及预测。

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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