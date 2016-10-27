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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 09:23 BJT

中国9月末银行业总资产规模同比增15.7% 总负债同比增15.5%--银监会

路透上海10月27日 - 中国银监会发布，截至今年9月末，银行业金融机构总资产规模217.3万亿元人民币，同比增长15.7%；同期总负债规模达200.4万亿元，同比增长15.5%。

银监会网站周三刊登银行业监管统计指标月度情况表并显示，截至9月末，商业银行资产规模合计为168.3万亿元，同比增长14.6%；同期商业银行负债规模达155.7万亿元，同比增长14.5%。

银行业金融机构中，其他类金融机构的资产规模同比增速仍为最高，达27.7%，总资产规模为41.7万亿元；其次为城市商业银行，同比增速24.0%，总资产规模为26.3万亿元。

其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。（完）

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(发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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