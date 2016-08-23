（更正）焦点：中资银行上半年财报料显示资本充足率下滑 政府或注资提振

2016年3月30日，北京一家商业银行，一名雇员手里拿着百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（更正：标题改为“上半年财报料显示资本充足率下滑”，非“上半年业绩陆续公布资本规模料收窄”。正文第二段“利息收益率”改为“利差”）

路透香港8月22日 - 据一些分析师称，在不良贷款的打压下，预计中资银行上半年业绩报告中，资本实力会有所减弱，从而加大了政府可能不得不注资逾1,000亿美元予以提振的可能性。

有初步迹象表明，中国政府已经在采取措施帮助一部分中小型银行。随着中国经济放缓、利差下降以及不良贷款的攀升，这些银行很难继续维持其资本充足率。

“我们认为，资本重组和救助过程个别地已经在进行中。但是由于目标是中小型非上市银行，所以尚未引起注意，”瑞银行业分析师Jason Bedford称。

“我们预计这一进程会在2017年大幅加速，尤其是针对上市股份制银行，”Bedford告诉路透，并称填补资本缺口将需要注资1,720亿美元。

中国农业银行(601288.SS)和交通银行(601328.SS)等大银行本周开始公布财报。据大和证券估计，2016年前六个月该行业利润增长率仍仅为0.7%。

大和证券在报告中引用监管机构公布的数据称，4-6月当季银行业核心资本充足率平均较前一季下降27-28个基点。

Bedford本月稍早在报告中称，小银行的融资，一定程度上是因为地方政府的压力，以维持信贷增长并缓冲经济放缓。

与此同时，银监会要求银行业整治资产负债表，为有疑虑的贷款提供更多准备金，并削减影子放贷的曝险。对于弱小一些的银行而言，这可能需要额外资本，或与大银行合并。

虽然截至2015年底中国五大银行有充足的缓冲资本，约为14%，而小一些的银行就比较危险，使整个行业截止6月底的加权平均1级资本充足率由前一季的10.96%降至10.69%。

这略高于中国各家银行在2018年需完成目标的10.5%最低水平。

中国银监会未对置评请求作出回应。

**坏账问题**

新加坡亮度全球基金(Luminance Global Fund)的股票基金经理Roshan Padamadan预计，未来数年，中国各家银行每年将需要约一千亿美元的资金，而香港研究公司桑福德-伯恩斯坦的中国银行高级股票分析师侯伟(音，Wei Hou)预计这些银行明年将需要750亿美元。

“如果...政府或银行管理团队决定下大注，在未来一或两年内减计大部分坏账，那将给中小银行带来非常大的资本压力，”侯伟说道。

据银监会，中国各家银行的不良贷款率为近2%，为自2009年全球金融危机以来的最高位，但一些分析师认为，这一数字或在15-35%之间，因许多银行不愿承认坏账问题，或将坏账从资产负债表上抹去。

并不是所有分析师都认为银行需要政府的资金。

路透访谈10位专门研究中国的分析师及基金经理人，其中三人(包括一家主要全球评等机构)表示，中国银行业者可以藉由将不良贷款重新包装成可交易的证券，免于走上需要政府金援之路。

然而，如果银行业者真的需要融资，将很难说服民间投资人掏出钱来，因为中国多数银行股的股价目前低于资产净值，而且评等机构对中国银行股的评等展望为负面。

如此一来，就变成中国政府要应对银行资本缺口的困境，类似2008年全球金融危机之后欧美国家纾困银行业的情况。

安排政府资金挹注银行的机制，已经在暖身了。

最近几个月的企业公告显示，包括中国光大银行、中国民生银行及北京银行(601169.SS)在内，至少六家上市银行已获批增资，主要是透过发行优先股。

分析师称，这些股票可能将被国有保险公司及省级政府收购。

兴业银行(601166.SS)上月通过向数家省政府和国企中国烟草进行私人配售，而融资39亿美元。

财新网周六报导称，中国天津市政府拟效仿国有资本运营公司试点，成立基金，承接渤钢集团等天津市属国企债务，银行理财等社会资本将参与认购。

“各银行准备用资金拨备或是采取其他市场措施，比如证券化或资产管理公司等来冲销(坏帐)，”资产管理公司Pioneer Investments驻伦敦分析师Qinwei Wang称。

他表示：“假如这还不够，各级政府及中国人民银行最终料将出手。”

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(完)