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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 13:56 BJT

中国商业银行资本新规7月或实施--报载

《21世纪经济报道》周二称，此前因程序原因推迟颁布的中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分《商业银行资本管理办法》，现有望於今年7月1日起正式实施，虽然标准已较最初的讨论版本一再放宽，整体而言仍高於国际标准，监管机构对具体指标做了一些细微调整。路透

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