尚福林称股份制银行应加快不良贷款处置 加大内源资本补充力度

路透北京12月13日 - 中国银监会主席尚福林近日称，股份制银行要严控信贷风险，摸清“僵尸企业”融资情况，加快不良贷款处置；将票据融资、债券投资、非标投资等非信贷业务及表外业务纳入统一授信和风险管理体系，严控期限错配和杠杆过高。

银监会网站周二发布新闻稿援引他在2016年股份制商业银行年会上讲话并称，要健全资本管理体系，随着资产规模日益增大，要加大内源性资本补充力度；注重遴选优质股东，增强股东对银行发展的持续支持能力。

“股份制商业银行要将有效防控风险作为重要生命线来守护，要把防控风险放到更加重要的位置上。”尚福林称。

他表示，创新业务就是要有利于支持实体经济，有利于防控风险，有利于保护存款人的合法权益，而不能把创新作为绕监管的手段。

尚福林并指出，股份制银行应严密防控四类风险。具体而言，在“走出去”的过程中，要注重提升海外风险合规意识，选配合规意识强、市场经验丰富的机构负责人和合规人员，尽快全面提升合规风险管控能力。

信贷风险方面，充分利用债权人委员会机制，统一行动，统一步调，坚决维护自身债权，防止债权悬空和逃废债；同时，将票据融资、债券投资、非标投资等非信贷业务及表外业务纳入统一授信和风险管理体系，真实评估风险敞口，严控期限错配和杠杆过高。

要严控跨行业跨市场金融风险，交叉金融产品在丰富金融供给的同时也存在监管套利、隐匿、转嫁和放大风险等问题，股份制银行应从交易对手、交易产品和交易集中度三个方面，加强金融产品管理；关注跨市场资金流动，实行穿透式管理，防控风险。

流动性风险方面，因股份制银行核心负债不足，同业业务占比高，对流动性管理的科学性要求更高；应科学测算信贷、理财、同业、投资等业务对现金流的影响，加强限额和期限管理，切实做好流动性压力测试，完善应急预案，增加流动性储备，加固应对外部冲击的“安全垫”。

尚福林并强调，要健全资本管理体系，随着股份制商业银行规模日益增大，要加大内源性资本补充力度；要注重遴选优质股东，增强股东对银行发展的持续支持能力，并与大股东划清“楚河汉界”，明确业务领域和协调机制。

同时，加快建立风险和收益平衡兼顾的绩效考评体系，降低业务规模和发展速度的权重，突出和细化发展战略、风险合规、资本节约、价值创造等指标，避免单纯追求利润、盲目追求规模的短期行为。

银监会数据显示，截至三季度末，股份制商业银行总资产约41.22万亿元人民币，同比增长14.89%；不良率为1.67%，拨备覆盖率为178.93%。（完）

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