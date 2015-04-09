中国银行业3月理财配债动力减弱 因股市火热--中信证券

路透北京4月9日 - 中国大型券商--中信证券发布报告称，在高负债成本下，中国3月银行业理财产品配置债券的动力明显不足，而保险机构与个人投资者甚至出现减持，将资产配置转向股票市场。

报告并称，3月在债券市场主要投资者中，城商行、农商行和信用社增持债券数量最大；而广义基金仅净新增1.36亿元人民币。

在债券品种上，该报告称，3月商业银行同时还减持中票307亿元，减幅较大。这可能是由于前期贷款发放过多，加上季报披露，导致当月银行内部资本金压力较大，而中票占用100%风险资产，成为压缩主力。

以下为中信证券报告要点摘录：

根据中债登最新公布的统计数据，2015年3月债券总托管量为28.98万亿元，较上月净增加1442.7亿元。增加的券种来看，政策性金融债增幅最大，其次是国债托管量。而3月地方政府债托管规模保持不变，仍为1.16万亿元。

主要投资者中，城商行、农商行和信用社增持债券数量最大。其中，可能有两方面原因：一是前期国有银行和股份制银行密集放贷，导致信贷市场供过于求，致使中小银行剩余资金只能投向债券；二是由于城商行、农商行和信用社是服务中小微企业的主力，当月可能从央行获得MLF，临时用于购买债券。

3月，保险机构和个人投资者出现债券减持。其中，保险机构减持52亿元，个人投资者减持339亿元。形成这一局面主要是由于最近股票市场较为火爆，而保险公司与个人投资者较为灵活，受投资股票市场的限制较少，因而将资产配置主力转向股票市场。

从具体品种来看，商业银行增持的券种主要为：增持政策金融债1,221亿元，占全部增持量的74%，增持国债383亿元，占全部增持量的23%，增持商业银行债34亿元，占全部增持量的2%，增持企业债15亿元，占全部增持量的1%。

3月，商业银行同时还减持中票307亿元，减幅较大。商业银行大幅减持中票可能是由于前期贷款发放过多，又赶上季报披露，导致当月银行内部资本金压力较大，而中票占用100%风险资产，成为压缩主力。（完）

(发稿 王蕾； 审校 李贺/杨淑祯)

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