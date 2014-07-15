主要银行暂停有争议的人民币跨境业务--WSJ

路透上海7月15日 - 华尔街日报(WSJ)周二报导称，中国主要银行已经暂时停止了一项人民币跨境转账业务。此前，国有媒体中国中央电视台抨击了中国第四大银行--中国银行(BOC)(601988.SS)(3988.HK)，称中国富人通过该业务在境外洗钱。

WSJ引述未具名消息人士称，中国银行、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中信银行(601998.SS) (0998.HK)已经暂停了该业务。这项业务约在两年前获央行批准。

中国银行一位直接知情的消息人士称，该行已经暂时停止该业务。

“银行理解这个项目存在管理和风险管控问题，尤其是涉及年轻员工，”拒绝具名的该消息人士称。

无法联系到中国银行和中国工商银行的公共关系官员予以评论，而中信银行官员拒绝就WSJ报导置评。

上周，中国中央电视台播出了一档暗中调查节目，发现不为人知的一项“优汇通”业务。该业务允许中国富人参与其他国家的投资移民计划，以便将超出年度额度5万美元的现金转移到境外。

该节目还引述一位未具名的中行消息人士称，该业务保密，是因为中行知道这是非法。但中国银行对该说法予以否认。

据新华社称，该新闻曝出后，中国央行已展开调查。(完)

(编译 朱晓军；审校 王冠中)

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