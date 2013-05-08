中国银行间债市监管升级 非金融机构丙类户暂停买入业务（更新版）

* 非金融机构丙类户只卖不能买

* 银行理财暂不受影响

* 发改委拟改变企业债发行定价方式

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路透上海5月8日 - 中国银行间债市监管风暴继续升级。消息人士周三表示，中债登昨日下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。

不过，部分属于丙类户的银行理财账户暂不在规范之列，仍可继续正常进行买卖业务。

“早上看到文件了，确实是停了，债券的监管还是在继续吧。”国内一家大型债券私募的负责人对路透表示。

在这份日期为5月7日，名为《关于对非金融机构法人债券账户暂停有关业务的通知》的文件中，中债登通知各结算代理人，即日起非金融机构法人债券账户除卖出、履行未到期结算合同、转托管已经持有的债券外，暂停办理其他业务，中债登也将对上述账户进行暂停处理。

此前，中债登已经暂停了丙类户的新开户业务，并暂停了券商资管、信托计划和基金专户等部分乙类户的开户业务，监管层召开的多次会议也显示，银行间债市的丙类户将逐步取消或升级。

北京一家券商固定收益研究主管认为，此次监管稽查是系统性的，停丙类户是前期步骤，后续会针对开户、交易工具出更多政策，系统整顿整债市。

他同时预期，债市4月底以来已陆续从监管风暴的影响中缓慢恢复，收益率下行，但不排除后期在新一轮监管下收益率又出现反弹。

值得注意的是，非金融机构丙类户一直是代持需求的主力，如果暂停买入是否会影响部分金融机构的代持清理整顿业务？对此多数受访人士认为，料中债登将有特别处理，允许丙类户拿代持协议证明，完成原有的交易过户。

路透当日向中债登问询，不过中债登未予以立即置评。

除了规范二级市场，进入5月的新一轮债市监管风暴，还牵涉一级发行。数位券商承销人士透露，发改委近期口头窗口指导了企业债的发行定价方式，拟逐步取消事先协议定价的发行方式，全面改为簿记建档发行，这料将影响债券一级半市场的灰色交易，推动企业债一级发行定价更加市场化。(完)

(发稿 徐永/吴芳/李宏薇; 审校 屈桂娟/张喜良)

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