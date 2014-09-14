中国加强商业银行存款稳定性管理 月末存款偏离度不得超3%--银监会

路透北京9月13日 - 为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

银监会网站刊登的“关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知”并要求，商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

同时，商业银行亦不得运用高息揽储吸存、非法返利吸存、通过理财产品和同业业务倒存、以贷转存吸存等手段违规吸收和虚假增加存款。

“通知将进一步规范商业银行经营行为，维护健康金融秩序，缓解月末、季末存款等的大幅波动。”银监会有关部门负责人在答记者问中表示，这有利于降低银行的负债成本，从而降低企业的融资成本。

银监会在通知中给出的月末存款偏离度计算公式为：（月末最后一日各项存款-本月日均存款）/本月日均存款*100%。

在计算每季最后一月的月末存款偏离度时，“本月日均存款”的可计入金额不得超过上月日均存款*（1+最近4个季度最后一月日均存款增长率的均值）。月日均存款增长率＝（本月日均存款－上月日均存款）/上月日均存款*100%。

通知称，银监会及其派出机构负责商业银行存款波动的日常统计监测，对存款异动较大的，密切跟踪、及时通报和纠正。

对于月末存款偏离度超过3%的银行，自下月起连续暂停准入事项三个月以上；对于一年之内月末存款偏离度两次超过3%的银行，适当降低其年度监管评级。

对于月末存款偏离度超过4%的银行，监管机构还将自下月起连续三个月暂停其部分业务和期限超过90天资产的增长；并要求其自下月起连续三个月以上提高稳定存款的比例，提高基数为本月稳定存款比例，提高幅度为月末存款偏离度超出4%的部分。

国务院办公厅此前在8月中旬下发关于缓解企业融资成本高问题的指导意见，其中表示要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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