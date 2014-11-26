中国银行业揽储战不会产生大赢家

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透上海11月24日（记者 Engen Tham） - 中国小型银行存款利率上浮程度高于大型银行，短期内可能获得资金流入，但不太可能改变投资者将资金存放在大型银行和高收益“影子银行”产品中的趋势。
中国央行两年多来首次降息后，至少八家中小型银行周六将存款利率上浮至3.3%的上限。
与大型银行相比，中型银行受到不良贷款和盈利放缓的冲击更大，急于保持储蓄。
“小银行更难获得存款，”大华继显分析师Edmond Law指出。“关键是大银行拥有足够的储蓄，因此不急于这么做。”
中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行只将一年期存款利率上浮至3%，这给较小型银行留下来空间。
分析师们表示，存款利率差别只会带来短期提振，大型银行最终也会上浮存款利率至相同的水平。
八家将存款利率上浮至上限的银行分别是江苏银行、南京银行(601009.SS)、苏州银行、宁波银行(002142.SZ)、紫金农商银行、平安银行(000001.SZ)、恒丰银行和稠州商业银行。
中小型银行可能给中国银行业带来更多竞争，但难以与影子金融体系竞争。
互联网货币市场基金提供的投资收益更高，导致银行存款总量一直在下滑。
分析师们表示，各家银行上浮存款利率难以改变上述趋势，因为收益率差距仍非常明显。阿里巴巴(BABA.N)旗下余额宝提供的年化收益率为4.07%。
信达证券首席策略师陈嘉禾表示，余额宝的收益率远高于银行存款利率，因此即使上浮存款利率，资金也不可能从余额宝流向银行。
官方媒体报导，截止5月底，中国财富管理行业的规模约为12.8万亿元，约为银行存款的11%。
一些分析师指出，缺乏存款保险制度也不利于揽储。
中国曾表示将推出覆盖到50万元存款的保险机制，因为利率市场化可能让储户面临风险。
对于很多储户来说，这样的考虑倒是次要的，因为他们相信政府最终会救助处于困境中的银行。
“我会因为收益更高而考虑把存款从国有银行转到小银行里，”32岁的IT工作者王先生说道。“小银行的信用风险我也可以接受。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。