中国银行业揽储战不会产生大赢家

资料图片：合肥一家银行的职员在清点美元和人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透上海11月24日（记者 Engen Tham） - 中国小型银行存款利率上浮程度高于大型银行，短期内可能获得资金流入，但不太可能改变投资者将资金存放在大型银行和高收益“影子银行”产品中的趋势。

中国央行两年多来首次降息后，至少八家中小型银行周六将存款利率上浮至3.3%的上限。

与大型银行相比，中型银行受到不良贷款和盈利放缓的冲击更大，急于保持储蓄。

“小银行更难获得存款，”大华继显分析师Edmond Law指出。“关键是大银行拥有足够的储蓄，因此不急于这么做。”

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行只将一年期存款利率上浮至3%，这给较小型银行留下来空间。

分析师们表示，存款利率差别只会带来短期提振，大型银行最终也会上浮存款利率至相同的水平。

八家将存款利率上浮至上限的银行分别是江苏银行、南京银行(601009.SS)、苏州银行、宁波银行(002142.SZ)、紫金农商银行、平安银行(000001.SZ)、恒丰银行和稠州商业银行。

中小型银行可能给中国银行业带来更多竞争，但难以与影子金融体系竞争。

互联网货币市场基金提供的投资收益更高，导致银行存款总量一直在下滑。

分析师们表示，各家银行上浮存款利率难以改变上述趋势，因为收益率差距仍非常明显。阿里巴巴(BABA.N)旗下余额宝提供的年化收益率为4.07%。

信达证券首席策略师陈嘉禾表示，余额宝的收益率远高于银行存款利率，因此即使上浮存款利率，资金也不可能从余额宝流向银行。

官方媒体报导，截止5月底，中国财富管理行业的规模约为12.8万亿元，约为银行存款的11%。

一些分析师指出，缺乏存款保险制度也不利于揽储。

中国曾表示将推出覆盖到50万元存款的保险机制，因为利率市场化可能让储户面临风险。

对于很多储户来说，这样的考虑倒是次要的，因为他们相信政府最终会救助处于困境中的银行。

“我会因为收益更高而考虑把存款从国有银行转到小银行里，”32岁的IT工作者王先生说道。“小银行的信用风险我也可以接受。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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