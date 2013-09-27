中国国庆理财产品扎堆发行 收益率普遍超5%--报告

路透北京9月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的报告显示，截至9月26日中国各大商业银行发行的“国庆专属”理财产品达到63款，和去年同期的20款相比增幅超过两倍，且年化收益率普遍超5%。

“十一”国庆前夕，银行理财产品市场迎来又一波“节日理财”的热潮。一方面节假日理财产品已经成为银行招揽客户的惯用营销手段；另一方面，当前恰逢月末、季末银行面临各项指标考核的关键时点，另外，10月上旬又是财政存款上缴的高峰，再加上银行理财产品平均预期收益率自7月份开始稳步反弹，使得9月末各大商业银行的揽储“大战”的硝烟味愈加浓厚。

普益财富的统计数据显示，从发行主体来看，发行该类理财产品银行数不足10家，其中主要为股份制商业银行和城市商业银行，大部分国有银行似乎并未参与到这场“节日产品”发售潮中，不过考虑到距离9月30日还有数个工作日，发行“国庆专属”理财产品的银行数量和产品数量很可能还将进一步增加。

从产品期限上来看，产品的发行时间绝大部分集中在9月下旬，以1-3个月产品最多，达到43款，其中期限主要围绕在35天、60天和90天附近；其次是是3-6个月期限的产品，共有13款，其中主要以180天左右的产品为主；另外，1个月以下和6-12个月期限的产品共有7款。

从产品投向上来看，除了有少部分产品投向债券和货币市场工具以外，其余产品均为包含债券与货币市场工具的组合类产品，其中包括债券类、权益类等资产，因此，大部分的该类产品尽管预期收益率非常高，但同时也是非保本浮动收益型产品，其占到“国庆专属”类理财产品的比例超过80%。

收益率方面，普益财富统计的63款“国庆专属”类理财产品的平均收益率高达5.29%，与同期限发行的理财产品相比高出33个基点。从投向上来看，单一投向债券与货币市场工具的“国庆专属”理财产品的平均预期收益率较低，为5.03%，而投向包括基金、债券、权益类资产的组合类“国庆专属”理财产品的平均预期收益率则可以达到5.20-5.40%不等。

**资金面维持“紧平衡”，整体理财产品收益率“水涨船高”**

今年“国庆专属”理财产品收益率如此之高除了银行为了招揽客户进行“揽储”的需求带动之外，理财产品整体收益率走高也是令该类产品收益率“水涨船高”的主要原因。去年同期“国庆专属”理财产品的平均预期收益率约为4.50%，而今年该类产品的平均预期收益率与之相比上升了近80个基点，而在此期间并没有出现央行调整基准利率、金融机构存款准备金等情况。

在去年6、7月份央行两次下调基准利率后，银行理财产品收益率下滑的趋势逐渐放缓，从去年8月到今年5月，平均预期收益率在4.00-4.50%的区间呈现“先扬后抑”的走势，整体波动不大。但是，今年5月月末开始，理财产品平均预期收益率快速上升，直到6月末银行面临季度及半年考核时点前夕，理财产品整体平均预期收益率从4.20%的水平上升至逼近5.40%，上升超过120个基点。

众所周知，银行间市场的“钱荒”是导致包括同业拆借、理财产品等市场资金价格暴涨的原因，央行随后采取的公开市场操作以及窗口指导等措施令市场资金价格很快回落，但是市场资金价格并未回到“钱荒”之前的水平。从SHIBOR来看，在“钱荒”结束之后，1个月、3个月、6个月和9个月等期限的利率水平均高于“钱荒”之前，其中3个月期SHIBOR较“钱荒”之前高出近80个基点。

银行理财产品收益率的表现似乎有向SHIBOR“看齐”的味道，普益财富的统计显示，银行理财产品的平均预期收益率在“钱荒”后较此前高出了近30个基点，而且随着时间的推移理财产品平均预期收益率持续走高，并在9月末达到4.96%，而此时平均预期收益率与“钱荒”前相比恰好上升了约80个基点，与前述SHIBOR的利差一致。

这是央行保持“既不宽松也不从紧”的中性货币政策的背景下，市场资金面维持一种“紧平衡”的结果，考虑到7、8月份新增外汇占款出现累计超过600亿元的减少，再加上不少银行调整前期不合理的信贷结构需要时间，因此尽管央行一直在采用公开市场操作调节市场流动性，但是市场资金价格仍然偏高。特别是9月末，央行不但首次开启期限为6天的逆回购，而且回购规模达到了600亿元的巨量，希望以此平抑市场资金价格的波动，同时，我们注意到自7月份以来，央行公开市场操作的累计净投放量达到约3,600亿元，表明央行力图通过增加净投放达到平抑资金价格的效果。

预计未来市场资金面将逐渐脱离当前的“紧平衡”状态趋向更加温和的“平衡”状态，理财产品收益率也将从当前接近5.00%的高位逐渐回落。（完）

(整理 张胜男; 审校 杨淑祯)

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