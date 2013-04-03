交行与汇丰在全球范围内加强跨境人民币业务合作

路透上海4月3日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三宣布,其与其战略合作伙伴香港上海汇丰银行签署了合作备忘录，双方将在全球范围内加强跨境人民币业务合作。

交行新闻稿指出，交行董事会已批准由汇丰提名的伍兆安先生加入交行高级管理层，担任两行战略合作顾问。伍兆安在汇丰银行工作30余年，拥有丰富的银行管理经验，是国际业务和公司业务专家。

新闻稿称，根据备忘录，两行将在全球范围内进一步加强跨境人民币贸易融资、跨境支付、跨境贷款及投融资业务、资产托管和基金业务、跨国公司现金管理等领域的合作。

新闻稿引述汇丰集团行政总裁欧智华的话称，“通过合作，双方可以将汇丰的全球网络与交行的境内业务优势进一步结合，为客户提供市场领先的跨境人民币服务，并进一步推动人民币国际化进程。”

跨境人民币业务是交行近年来重点发展业务，此次与汇丰签署跨境人民币业务合作备忘录，可实现两行在客户资源和经营网点方面的优势互补，为客户提供全面高效的跨境金融服务。

汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)旗下的汇丰银行目前是交通银行的第二大股东，持股18.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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