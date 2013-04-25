理财新规或令私募债和ABS趁势发展

* 控制银行理财产品非标比例，利好信用债

* 银行达标方法种类繁多，信用债受益或低于预期

* 私募债和ABS有望部分接过非标产品大旗

作者:康熙泽/李宏薇

路透北京/上海4月25日 - 3月末中国银监会一纸规范商业银行理财产品通知，同时在理财市场和债市掀起波浪。在有可能填补“非标产品”预期下，信用债一度大受追捧。不过若就此认为信用债将因此获益良多,那恐怕将是期望越高失望越大。

与信用产品不同，目前处于债市边缘地带的私募债(含银行间及交易所)和资产证券化产品，则有望部分接过高收益非标产品的大旗，从而获得预期外的发展空间。

银监会此前下发"8号文",要求商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

诺亚财富研究总监李要深认为，对于非标理财产品比例不达标的银行来说，解决问题的主要方法，应该还是扩大理财业务规模，即“扩大分母”，债券则是首选。“它肯定会寻求更多的债券或票据(等标准化产品)的占比。”

在“8号文”下发后，银行间债市曾在信用债引领下走出一波强劲行情，后因部分机构人员涉嫌违规代持风波扩散而转弱。

虽然多数业内人士都预期从非标产品退出的银行理财需求，将利好信用债，但对受益程度预估并不那么积极，甚至可以说略显保守。

广发银行资深交易员颜岩表示，在刚开始的热情过后，信用债未来受8号文影响应有限或偏中性。因短期来看理财资金流到收益相对低的信用债的规模并不会很大，部分资金更多是选择其他投资标的或绕开监管的办法，继续获得高收益。

而一从事理财业务的交易员也指出，近期很多银行理财产品成本几乎都靠拢或超过4%，而此前现券收益率在不断下行后，以该行现有可接受的最低AA评级信用债为例，吸引力已明显不足，因此将投资重点和收益期望过多放在增加信用债投资上，对理财产品来说并不现实。

银行间市场AA评级的中短期票据到期收益率曲线显示，三年期品种在经历2010年末至2011年的收益率大幅上行后，最近七个月震荡走低，最新估值报在5.0%左右。

**新方向：私募债及ABS**

对于银行理财业务担心的减少信托等非标产品投资，可能拉低整体收益水平问题，业内人士给出的答案之一是，可根据需要，考虑进一步发展私募债或资产证券化产品，以解决理财投资的标准化问题。

中投证券研究总部债券分析师覃圣尧表示，不排除有一些理财资金会转到银行间的私募债，比如非公开定向发行债务融资工具(PPN)，以及资产证券化产品等。

对非标理财超限的商业银行而言，则需要在购买现有一定评级之上信用债，和保持相对有吸引力收益率之间做出取舍。路透访问的华东一商业银行，当前因理财资金投资非标债权资产规模占比超过35%,而暂停了新非标投资步伐。

该行一位交易员表示，通过增加标准化债券规模，实现扩大分母，是个办法，但“提高债券规模可能会拉低整体资管的收益；其次，如果债市出现突然性的反转，债券投资规模太大就不是好招。”

现有情况是：银行间市场的PPN，因发行主体多为有实力，且公开发行过短融、中票等大型企业，一至三年左右品种票面利率在5%-6%附近较为普遍；在证交所发行的私募债，因主体评级不高，票面利率可达8%-10%，但存在发行量极少，且银行多不乐于进入交易所市场交易等弊端。

而此前收益率动辄超过10%，经过适当筛选的信托计划，一直是银行理财产品借以拉高整体收益水平的利器，如今一纸非标产品比例限制的规定，给超标机构施以重压。

因此，上述上海理财业务交易员指出，在8号文出台后，不排除有将现有非标产品，包装转换成类似私募债或资产证券化一类的标准化项目的可能。当然，其发展前景，还取决于监管层未来对这块是否支持等多方面因素。

据路透统计，规模相对较大的银行间非公开定向债务融资工具，2012年总发行量也仅逾3,400亿元人民币；与此相对应的是：截至2012年末,银行理财产品余额达7.1万亿元，另据估算，年化加权平均收益率约为4.1%。

但李要深强调说，银行理财资金，进入私募债，尤其是交易所私募债等高风险领域的可能性不大。“我觉得这个不太现实，银行理财还是比较追求稳健的。”

他解释说，从理财客户的风险偏好划分，一些风险承受力高的，会去购买信托之类高收益，同时也伴随高风险的产品；而多数普通客户，则属于风险偏好较低，对资金的安全性要求更高。

北京一券商负责资管业务的交易员则认为，ABS目前可操作性不高，一时应还难以应对大规模的银行理财需求。

**大行相对“安全”，中小行寻“对策”**

目前中国银行理财已经成为规模最大的居民资产管理品种，理财产品根据其投资对象可以分为债券与货币市场类、信贷类、票据资产类、股权投资类、结构性产品、组合投资类等等。

据路透访问多家银行的情况看，国有大型银行基本不存在8号文所说的超限问题，而个别股份制、以及一些小型地方性银行未来则需为监管层是次新规而谋求“对策”。

五大行其中一家银行的交易员就坦言，“不论是35%还是4%的红线，我们都没有超，所以8号文出来后就谈不上考虑理财这边如何应对。”

但对中信银行(601998.SS)(0998.HK)来说，形势就完全不同了。该行高层曾表示，投资于非标准化债权资产的理财资金占理财产品余额比例为64%，远超35%红线要求。未来将继续推动理财产品成为表外业务发展的主要渠道，多做债权、资产证券、货币市场工具等标准化债权资产的投资。

普益财富发布的今年一季度银行理财能力排名报告显示，理财能力综合排名前五位的银行依次是招商银行(600036.SS)(3968.HK)、华夏银行(600015.SS)、光大银行(601818.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)，其中股份制银行占了三席。

同期，收益能力排名前五位的银行分别为东莞银行、中行、华夏银行、民生银行(600016.SS)(1988.HK)和农行。

当然，不管未来会怎样，有预期就让人有期望。

“我们现在做的比较多的是中小企业私募债，目前还没感觉到银行因为8号文就上门来找我们的情况，不过对于未来前景我们还是挺乐观的，怎么说8号文制约了银行投非标，所以中小债在银行list上的排名算是靠前了几位。”北京一小型券商投行人士表示。(完)

(审校 林高丽)

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