中国理财新规调正监管方向

作者 徐永

路透上海3月29日 - 中国式通道类影子银行的问题，显然需要从商业银行本身追根朔源，然银信合作潮涌，监管重点却是限制通道信托，这令分业监管格局下，通道分流到证券、基金、保险时规模控制濒临失守，但幸好银监会最新理财新规正将靶心重新调准银行本身。

市场人士表示，影子银行存在即合理，监管层的基本态度也是“规范而非清理”，银行理财增速有望下降，非标准化债权资产业务也有望得到控制。不过新规显然不简单只影响银行理财，对债券市场、银行间流动性，货币政策乃至宏观经济，都将有冲击波乘数效应，并直接受银行商业银行执行力度及是否监管套利影响。

“方向是对的，执行力度是关键，不简单只影响债券市场，对流动性及货币政策都会产生影响。”广发证券首席债券分析师徐寒飞认为。

中国银监会3月27日公布《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(下称8号文)，希望对商业银行理财资金直接或通过非银行金融机构、资产交易平台等间接投资于“非标准化债权资产”进行总额控制。

非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。

具体而言，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35％与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4％之间孰低者为上限。

通知同时表示达不到上述要求的非标准化债权资产，商业银行应比照自营贷款，按照《商业银行资本管理办法(试行)》要求，于2013年底前完成风险加权资产计量和资本计提.

**监管方向偏离**

国内至今并无影子银行的确切定义，从银行理财衍生的表外融资式影子银行，则首先与银信合作相伴而生。

按照社科院金融所统计，中国第一款银行理财产生自2004年2月，由民生银行(1988.HK)(600016.SS)首先发行，之后光大银行(601818.SS)、国有银行、外资银行逐渐成为发行主力，早期银行理财类型多为利率类，外币型、结构型，2007年股市走涨，股票类、打新类，组合类则逐渐增多。

发放天量信贷的2009年，银信合作兴起，巨大的表外信贷冲动，令当年年底，银监会开始出手监管银信业务，禁止“卖出回购”等措施出台，不过到2010年上半年，银信合作规模突破2万亿，监管层终于出重手发出72号文，直接限制信托公司融资类银信合作业务占比，并在之后出台信托公司资本管理办法提高其资本占用。

信托业内人士邓举功认为，银监会2010年72号文限制的银信融资合作业务，却被银证合作模式轻而易举地规避。原来银行将贷款资产转移至信托公司的信托名下，虽然游离于银行体系之外，因为信托公司归属银监会监管，总还是银监会可监控范围内，但银证合作使得银监会无法再监管银行的体外融资，而证监会也不监管此类业务，使得融资业务处于监管的空白地带。

“通过限制信托公司，从而限制银信融资合作规模的监管措施方向不对，银行才是问题的源头。”他称。

以银证合作为例，根据证券业协会统计，114家证券公司受托管理资金本金总额从2012年初的0.28万亿猛增至当年年末的1.89万亿，但当年券商主动管理型集合理财产品规模仅在2,000亿左右，两者之差一般被认为主要由通道业务贡献。

而根据银监会数据，2012年年底银行理财的余额在7.6万亿左右，票据、收益权等银证通道业务支撑了证券公司资管业务的扩张，也使证券公司成为继信托公司之后的又一主要通道。

不过此时继续监管通道而非银行本身的做法，显然在证券公司等渠道无法走通。8号文的出台则首次直接控制了银行通道类理财业务的总体比例，源头控制通道业务的总体规模。

**波及多方位**

一剑封喉式的监管方向尽管正确，市场则已开始担心政策是否过于猛烈，并在探讨如何监管套利，以及政策如何统筹兼顾。

可以预期，8号文除了影响银行理财，至少还将对债券市场，货币政策，乃至宏观经济三个层面都形成影响。

对债券市场而言，非标准化债权资产比例限制后，剩下的投资标的就剩下债券，货币等不多的品种，这显然短期利好债券特别是信用债的需求，3月28日的现券市场收益率下跌就印证了市场的短期反应。

不过从中长期而言，理财业务无法配置高收益的非标准化债权资产，收益率将可能下降，并影响银行理财的吸引力，理财业务增速和规模下降，则整体对债券市场的资金需求可能降低，而且一些产业和平台实体，在没有通道业务的融资支撑下，转向直接融资，也会增加债券供给，这又对市场收益率形成不小向上压力，使得目前的收益率短暂向下更有可能成为出货时机。

对货币政策影响，则来自于通道式影子银行本质是流动性的表外充裕，若逐步调回表内，与今年的中性偏紧货币政策虽然相呼应，但与公开市场缓慢收紧的影响不同，流动性的快速收紧则可能造成更严重的影响。

一个显见的逻辑是，银行理财是银行冲高存款的重要方式，一旦银行理财规模下降，银行拉存款的压力将加大，超储率水平以及存贷比考核都将有负面影响，适时在存贷比考核上进行改革将显得必要。

不过，对宏观经济的影响则显然更需关注，一是部分企业及平台表外融资渠道收紧带来的资金链断裂风险，可能加大信贷及债券市场的违约风险，更长远来看，融资需求的受限还将可能影响目前的经济复苏进程。

当然这些影响都是在银行严格执行且不进行监管套利的假设下发生，如果银行的执行力度较弱或者采用其他方式规避监管，理财新规的作用将大打折扣。(完)

(审校 林高丽)

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