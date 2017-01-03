中资银行细化个人购汇流程 强调购汇不得用于境外购房等用途

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海1月3日 - 2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。
中国工商银行网银平台的《个人购汇申请书》警示，境内个人办理购汇业务时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。
国家外管局相关负责人对人民网表示，个人购汇用于海外购房并非新政策，个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目，一直以来都不能做。
申请书还警示，申请购汇者不得虚假申报个人购汇信息；不得提供不实的证明材料；不得出借本人便利化额度协助他人购汇；不得借用他人便利化额度实施分拆购汇；不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
申请书并指出，个人购汇实行便利化额度（年度总额）管理，应当具有真实、合法的交易基础，如实申报购汇信息。
对于违反规定办理个人购汇业务的，外汇管理机关将依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十四条、第四十八条等予以行政处罚，相关信息依法纳入个人征信记录。
国家外管局周六晚间表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。
人民日报海外版周二针对金融机构大额交易新规表示，新规不应被过度解读；中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。