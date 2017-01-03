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中国财经 | 2017年 1月 3日 星期二 10:58 BJT

中资银行细化个人购汇流程 强调购汇不得用于境外购房等用途

路透上海1月3日 - 2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。

中国工商银行网银平台的《个人购汇申请书》警示，境内个人办理购汇业务时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

国家外管局相关负责人对人民网表示，个人购汇用于海外购房并非新政策，个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目，一直以来都不能做。

申请书还警示，申请购汇者不得虚假申报个人购汇信息；不得提供不实的证明材料；不得出借本人便利化额度协助他人购汇；不得借用他人便利化额度实施分拆购汇；不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

申请书并指出，个人购汇实行便利化额度（年度总额）管理，应当具有真实、合法的交易基础，如实申报购汇信息。

对于违反规定办理个人购汇业务的，外汇管理机关将依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十四条、第四十八条等予以行政处罚，相关信息依法纳入个人征信记录。

国家外管局周六晚间表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。

人民日报海外版周二针对金融机构大额交易新规表示，新规不应被过度解读；中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。(完)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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