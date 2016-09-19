中国8月银行结售汇逆差减七成至95亿美元跨境资金流出压力缓解

路透上海9月19日 - 中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至100亿美元以内，另外非银行部门涉外收付款逆差亦大幅下降，国家外汇管理局新闻发言人指出，数据表明中国当月跨境资金流出压力有所缓解，同时外汇供需更趋平衡。

分析人士亦指出，8月货物贸易项下的结售汇差额由负转正，较7月增幅为987亿元，这是结售汇回升的根本原因。其中有下半年贸易顺差的季节性上升，另外也有结汇意愿上升和购汇意愿的下降。

“总体看，当前我国经济运行基本平稳，人民币对美元汇率呈现双向浮动，市场情绪较为稳定，有助于外汇供求进一步趋向平衡。”外管局新闻发言人称。

中国国家外汇管理局周一公布，8月银行结售汇逆差95亿美元，较上月的317亿美元逆差收窄70.03%,虽是连续第14个月出现逆差，但当月也是2015年7月以来月度最低值。1-8月银行累计结售汇逆差2,150亿美元，1-8月境内银行累计涉外收付款逆差2,087亿美元。

但一中资行交易员也指出，整个8月都感觉不出有明显的结汇增加的情况，对结售汇逆差收窄大幅收窄需要进一步分析。

刊登在外管局网站的新闻稿称，市场主体结汇意愿趋稳，售汇比例进一步降低。8月份银行客户卖出外汇金额与涉外外汇收入之比为59.2%，较7月份提高0.9个百分点；银行客户买入外汇金额与涉外外汇支出之比为67.4%，较7月份降1.3个百分点。

另外，部分渠道的跨境外汇融资继续回升。8月末企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额较7月末增加79亿美元，已连续6个月增长；8月份企业跨境外汇贷款资金净流入61亿美元，较5-7月份月均净流入7亿美元的规模明显增加。

值得指出的是，8月投资收益等季节性购汇需求回落。8月份投资收益购汇环比下降31%。此外8月份旅行项下购汇环比下降3%，同比下降16%，说明前期个人购汇需求得到较大释放，也显示当前个人购汇仍较理性。

外管局数据并显示，2016年8月境内银行代客涉外收付款逆差80亿美元，较上月319亿美元逆差收窄74.92%，亦为连续第14个月出现逆差。

今年1-7月银行结售汇逆差2,055亿美元，1-7月境内银行累计涉外收付款逆差2,007亿美元。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，8月末中央银行口径外汇占款减少1,918.95亿元人民币，与7月大致相同。

对此招商证券宏观分析师闫玲称，央行外汇占款降幅与7月基本持平，与扣除汇率计值因素的央行官方外汇储备变化一致。该数据大于结售汇的降幅，这或与央行干预外汇市场有关。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)