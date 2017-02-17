中国1月银行结售汇逆差大幅收窄 政策效果显现跨境资金流出压力明显缓解（更新版）

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路透北京2月17日 - 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出现恐慌性购汇的情况。

国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，上月为逆差463亿美元。

中国银行国际金融研究所研究员王有鑫认为，外部美元调整，人民币阶段性趋稳，二者单边升贬值预期缓解，稳定了居民购汇需求，购汇量较上月大幅下滑，是结售汇逆差收窄的主因。

“上半年，在外汇供求逐步改善，美元指数上涨空间有限，监管部门合理引导市场预期，国内经济企稳向好背景下，人民币汇率将逐步稳定，会给予市场更多信心，恐慌性购汇情况不会出现。”他称。

他并认为，境内流动性收紧，市场利率走高，人民币理财产品和债券收益率走高，抵消了居民购汇需求；加上监管政策的奖入限出，在加强真实性透明度审查基础上，进一步扩大开放领域，放宽服务业制造业采矿业等领域外资准入限制，吸引外资流入。

中国国家外汇管理局周五也指出，2017年以来，中国跨境资金流出压力明显缓解，且近期中国外汇供求现积极变化，市场主体结汇意愿回升、购汇意愿减弱。近期中国外汇供求中的积极变化还包括企业跨境外汇融资规模稳步提升，国内外汇贷款偿还规模进一步下降；境内主体购汇需求更加平稳。

专家并预计，上半年资本流动将明显好转，结汇率将逐步回升至60%以上，购汇率将回到70%以下。

外管局并表示，当前中国跨境资金流动总体朝着均衡收敛的特征更加明显。虽然外部环境依然存在较多不确定性，容易引起国际金融市场短期波动，但不会改变中国跨境资金流动的中长期发展趋势，国内经济基本面仍是根本性的支撑因素。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月央行口径外汇占款减少逾2,000亿元，降幅为五个月来新低。尽管开年个人购汇额度放开，但外汇占款降幅较上月却收窄三成，显示出市场对人民币贬值预期已经分化。随着人民币兑美元走势继续呈双向波动趋势，未来外汇占款降幅或继续收窄。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)