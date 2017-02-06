中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员

路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

中国外汇网刊登近日对他的采访称，今年将加强对外汇管理和跨境资金流动有重要影响的机构，以及重点行业领域、重点主体和关键环节的检查；同时强化与其他监管部门合作，加强宣传警示教育。

“发挥外汇检查的震慑作用，为贸易投资便利化改革保驾护航，坚守好不发生系统性金融风险的底线。”张生会说。

他并指出，根据当前中国跨境资金领域面临较大流出压力的情况，以及跨境资金流出形势存在流出地区和流出渠道呈现区域集中分布、重点突出的特征，外管局将加强对流出项下外汇业务的非现场检查分析，突出对重点地区、重点项目的外汇非现场检查工作。

此外，今年将继续加大对银行为主的金融机构的检查力度，主要从异常增长、大额交易、高频交易、不合常理交易、个人分拆结售汇等方面入手；同时，将以银行落实展业三原则的相关要求为切入点，检查银行是否严格履行了真实性审核职责。

他还强调，外管局将加大对地下钱庄的打击力度，深入挖掘分析数据；也将向银行通报涉及地下钱庄的典型案例，督促各银行加强内部管控，落实真实性、合规性审核，避免成为地下钱庄转移的工具。（完）

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