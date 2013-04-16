胡怀邦辞任交通银行董事长 田国立出任中国银行党委书记

路透上海4月16日 - 外界关注的中国大型金融机构的高层人事变动有了新进展。交通银行(3328.HK)(601328.SS)公告称，董事长胡怀邦已提出辞任；而中国银行(3988.HK)(601988.SS)网站显示，中信集团副董事长兼总经理田国立已出任该行党委书记。

交行周二公告称，根据国家金融工作需要，胡怀邦已向该行董事会递交书面报告，请求辞去交行董事长、执行董事和董事会战略委员会主任委员职务。他的辞任自周一起生效。

据财新网此前报导称，中国国家开发银行董事长陈元近日将离任国开行，而胡怀邦接任国开行董事长一职。

据中行网站刊登的田国立简历，现年54岁的田国立有着丰富的金融从业经历：长期在四大国有银行之一的中国建设银行(601288.SS)(1288.HK)工作；随后成为四大资产管理公司之--中国信达资产管理公司的主要创始人，历任该公司副总裁、总裁以及中国信达资产管理股份有限公司董事长；2010年12月加入中信集团，担任中信集团副董事长兼总经理，其间曾兼任中信银行(601998.SS)(0998.HK)董事长。

自中国银行原董事长肖钢3月中出任中国证监会主席后，中行董事长一职一直空缺。业内人士近日预期，田国立有望出任中行董事长一职。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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