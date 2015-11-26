版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 26日 星期四 09:03 BJT

中国警方破获涉嫌非法经营金额达288亿元的地下钱庄案

路透北京11月25日 - 新华社周三报导称，中国警方近日在大连破获涉嫌非法经营金额达288亿元（45亿美元）的地下钱庄案。

报导称，大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名。

经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

报导还称，这些嫌疑人通过在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币（外币），境外取出外币（人民币）的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。（完）

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐