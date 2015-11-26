中国警方破获涉嫌非法经营金额达288亿元的地下钱庄案

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京11月25日 - 新华社周三报导称，中国警方近日在大连破获涉嫌非法经营金额达288亿元（45亿美元）的地下钱庄案。
报导称，大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名。
经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。
报导还称，这些嫌疑人通过在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币（外币），境外取出外币（人民币）的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。