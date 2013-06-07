独家：中国存款保险或为先设由央行管理的基金 方案折中为加速推出

* 千呼万唤了20年的中国存款保险制度终将显露“真容”

* 或先设立一支由央行管理的存款保险基金

* 资金主要来源于各家银行上缴的保费

* 对每个银行账户的保险上限初步定为50万元人民币

* 为强制保险，初期将采取统一保险费率

路透北京6月7日 - 千呼万唤了20年的中国存款保险制度或终于显露“真容”，先设立一支由央行管理的存款保险基金，资金主要来源于各家银行上缴的保费，这一折衷方案可能正是各方能取得共识的关键。

三位消息人士周五透露，中国的存款保险对每个银行账户的保险上限初步定为50万元人民币。存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。而为了更容易推行，初期将采取统一的保险费率，若参保银行连续几年稳健经营，则可以考虑调低费率，反之亦然。

“之前央行和银监会的争议主要集中在存款保险的机构设置上，是在央行内部还是单独设置？后来央行拿出了一个折衷的方案：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。”一位知情人士对路透说。

上述知情人士进一步解释称，如果担心初期保费缴纳规模太小，不够用，可以结合央行的再贷款机制来处理，即央行的最后贷款人机制。“存款保险基金加再贷款，初期解决银行倒闭状况完全没问题。”

“存款保险当下就应该独立。什么叫银行保费结合央行再贷款机制?再贷款这个工具该寿终正寝了。”金融专家赵庆明说。

有业内人士表示，多年以来中国的金融改革和金融风险处置，本来就存在过分扩大动用中央银行再贷款解决问题的危险。而由于中央银行的再贷款风险最终要转化为过剩货币由全社会承担，大量地通过再贷款方式投放货币，不仅容易造成通货膨胀隐患，而且在国家需要实施紧缩的货币政策时还将产生冲突或矛盾。

另一位消息人士就表示，由于存款保险基金的积累需要一个比较长的过程，如果在设立存款保险基金的早期就出现有银行倒闭的情况，那本质上就是运用再贷款来解决问题。

此前多数分析人士认为，除了商业银行缴纳的保费之外，中国存款保险的初期基金应还包括国家财政、中央银行拿出的资金。此外，作为多家银行大股东的中央汇金公司，亦可以通过减持国有银行股份的方式筹集资金，作为存款保险基金的初始资金。

不过资深金融界人士就指出，需要多个部门机构拿出真金白银，是存款保险制度久拖不决的主要原因之一。

消息人士表示，目前方案已基本确定，只待中央政府高层做最终决策后，择机出台。路透已联络央行，但暂未获得回应。

此前，看过央行2013年中国金融稳定报告全文的消息人士引用该报告称，当前，建立存款保险制度的各方面条件已经具备，实施方案经过反复研究和论证，各方面已形成共识，可择机出台并组织实施。将加快存款保险制度建设，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。

**参考国际经验**

目前，全球已有超过110个国家建立了显性的存款保险制度。消息人士亦表示，中国存款保险制度的一些要素设计亦参考了一些国家和地区的做法。

上述一位知情人士表示，先设立一支存款保险基金，之后再转为独立的存款保险公司就是借鉴了美国模式。

1934年美国建立了临时存款保险基金，而直到1950年《存款保险法》颁布后，方在法律上肯定了联邦存款保险公司（FDIC）的相对独立地位，直接对国会负责。

另一位消息人士称，对每个账户的保险限额设为50万元，是参考了香港的存款保障计划。且这一额度可覆盖中国99%以上的存款账户，故不会出现业界担心的“存款搬家”的情况。

香港目前实行的存款保障计划，补偿上限设定为每家计划成员每名存款人50万港元。而在2008年全球金融危机最严重的时期，大量资金流出香港，市场传出有银行可能破产的消息，为稳定金融市场，香港金管局临时推出过100%存款保险制度，并承诺为有限制牌照银行及接受存款公司的存款提供保障。

中信证券此前发布的报告称，中国绝大部分居民的储蓄存款小于30万元。分析人士相信，将保额上限定为50万元人民币，央行也是为了尽量避免存款转移，力图保证该方案实施中的市场稳定。

上述知情人士并表示，上缴存款保险对中国银行业的净利润影响很小，预计仅在1%左右。

赵庆明认为，监管层会充分考虑存款保险费率对银行业绩的影响，将设定一个较长的过渡期安排。加之中国银行业目前整体状况还不错，也还有时间逐步积累保险基金。（完）

(发稿 张胜男/谢衡; 审校 屈桂娟)

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