南昌银行和台州银行公布同业存单额度

路透上海7月14日 - 越来越多的中国地方性银行加入同业存单(NCD)发行阵营。周一除宁波银行(002142.SZ)公布今年200亿元人民币同业存单发行计划外，南昌银行和台州银行也表示，今年NCD发行额度分别为50亿元和10亿元。至此，已有26家银行披露年度计划，总规模达1.245万亿元。

联合资信对南昌银行主体信用评级为AA。2013年末，该行总资产1,270.29亿元，当年实现营业收入49.40亿元，同期净利润为16.51亿元。

中诚信国际信用评级对台州银行的信用评级也为AA级。截至2013年末，台州银行总资产877亿元，当年实现营业收入44.09亿元，同期净利润18.2亿元。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

汇丰银行(中国) 50

绍兴银行 10

宁波银行 200

南昌银行 50

台州银行 10

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合计 12,450

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。(完)

(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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