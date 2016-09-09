焦点：中国小银行越来越依赖银行间资金 增加发生信贷危机的风险

2016年3月30日，北京，一家商业银行分支机构的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港9月8日 - 中国较小型银行越来越依赖大银行提供的廉价短期资金，正在提高发生信贷危机的风险，并促使监管者要求银行采用更可靠的融资来源。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的数据显示，在截至6月的三个季度，每季度中小型银行都占到银行间市场交易金额的一半。

包括农业银行(601288.SS)和工商银行(601398.SS)在内的中国四大银行，所占银行间交易的比例还不到20%，尽管他们拥有中国26万亿美元银行资产的40%。经纪公司和证券公司占有其余份额。

大型商业银行主要利用客户存款来放贷，这是稳定的长期资金来源。但在过去一年，较小型的中资银行却积极地从本地同业借入资金，用于投资，以及发放风险较高但利润诱人的影子银行贷款。

其中许多银行把影子银行贷款列为投资，以使其对银行资本缓冲的影响最小化。

“许多借款是流入金融资产购买领域。所以出借方很不幸地是被用来融通投资，”新加坡Capital Economics经济分析师Julian Evans-Pritchard指出。

如果其中一些投资砸锅，小型银行会面临流动性危机，那么问题将会在整个中国银行体系掀起波澜，而中国银行体系原本就已遭遇不良贷款水位升至金融危机以来高位，以及资产质量恶化的隐忧。

“中小型银行现在看来更加脆弱。他们已经将大量资金投入影子银行领域...对许多业者而言，这个领域的经营环境已变得困难许多，”Evans-Pritchard指出。

虽然中小型银行并未被归入系统重要性机构的类别，也就是万一倒闭将危及整个银行体系的机构，但其中仍有一些银行规模相当大。举例来说，中国民生银行(600016.SS)的股票市值490亿美元，总资产超过7,930亿美元，比渣打(STAN.L)还要大。

中国外汇交易中心数据显示，过去三季中，隔夜拆借及七天期品种的成交金额占了每一季银行间交易的97%。

评等机构穆迪引用中国央行数据指出，中国的小型及中型银行依赖同业拆借的程度升高，同业拆借在银行总体融资活动的比例，一年前分别为9%及9.4%，今年前两个月分别升至10.4%及10.9%。

分析师表示，让人担心的地方在于，这些负债中很大一部分正被用于扩大投资，包括影子贷款。

比如，中国光大银行(601818.SS)今年上半年总投资规模较2015年底增加39%，达1.3万亿元人民币(1,947.0亿美元)--约莫相当于葡萄牙2015年的GDP。其贷款增长幅度为12.3%。

文件显示，在光大银行的存款中，银行和金融机构用于银行间拆借的存款增长33%，客户存款增加9.2%。

光大银行没有公布其投资资金的来源明细，也没有对置评要求作出回应。

**央行进退两难**

交易员表示，由于担心银行业过于依赖短期资金，央行在上月重启14天逆回购操作，为2月以来首次。

“如果对这项政策的前景预期保持不变，短期资金成本将会受到影响，”一家中等规模银行资金部的人员说，其所指为央行的货币市场操作。

同业拆借利率长期持续上升将提高银行业的融资成本，并压缩该行业的利润率，这会打击他们的获利。而目前银行业已经因为资本缓冲和净利差收窄而承压。

穆迪上月在一份报告中指出，更多地使用同业拆借，将提高银行之间的相互依赖程度和对于对手风险的敏感程度，这反过来将提高某家银行倒闭带来的影响扩散风险。

“我们将会陷入这样一种境地，即中国银行业者直接拒绝通过同业拆借市场为彼此融资，”纽约Silvercrest Asset Management的董事总经理和首席策略师Patrick Chovanec说。

“因此，压力最后将全回到中国央行身上。”

中国央行一方面希望引导银行摆脱对超短期贷款的过度依赖，另一方面也对出现信贷紧缩的可能性保持警惕，因此该央行过去几日一直通过七天期逆回购操作向货币市场注资。

“央行的意图并非是想引发流动性冲击...但他们也希望开始控制这类(杠杆)风险。我们现在看到的情形是中国央行正在试图平抑这个过程，”中国政策研究机构NSBO的负责人Jonas Short说。(完)