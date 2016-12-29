明年中资银行委外规模将继续增长 权益类投资占比提升--报载

路透上海12月29日 - 中国证券报周四援引业内人士称，明年商业银行委外增速可能下降，但绝对规模仍将有所增长，同时资产配置结构上有所调整，将提升权益类配置占比，A股有望迎来一拨新增资金。

报导表示，此前银行委外绝大部分配置在收益稳健、风险较低的债市，但近期多位公私募基金人士指出，几乎所有大型银行2017年均会提高权益类资产配置比例。

某公司投资总监透露，一大型银行针对2017年的混合策略类委外规定，当产品净值达到1.02元人民币以上时，可以将权益类仓位提高到30%-50%；当净值在1-1.02元之间时，权益类的仓位可以在20%；当净值在1元以下时，权益类仓位应在20%以下。此前，银行仅允许权益类仓位在10%左右。

银行委外如同FOF基金(基金中的基金)和MOM基金(管理人的管理人基金)，银行会先做好大F和大M，即大类资产的配置，底层配置则通过委外完成。例如，银行会先确定股混策略、纯股票类策略的配置比例，然后再挑选管理人进行委外。

报导引述公私募基金机构称，工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、招行(600036.SS)(3968.HK)和兴业银行(601166.SS)等已完成2017年委外投资招标。

一家擅长权益类投资的公募基金公司总经理透露，各种策略加起来，某大型银行资管部门2017年的委外规模将增至5,000亿元左右，是2016年的三倍，“权益类的配置比例肯定会增加。如果提高到30%，就有1,000多亿元进入A股。”

报导援引一公募基金投资总监表示，随着债市调整，偏债类的委外投资有所亏损。在债市走熊的预期下，预计明年债券投资覆盖不了理财资金成本，转向权益类投资是必然的。

另外，业内人士认为，大型银行抗风险能力强，资金规模大，明年委外规模将增加；中小银行受政策收紧的影响较大，明年委外投资规模可能缩水。(完)