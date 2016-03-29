天津银行与浙商银行均以接近招股价区间下限定价 周三挂牌

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港3月29日 - 中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)与浙商银行(2016.HK)周二公布，以接近招股价区间下限定价，合共集资约204亿港元，明天挂牌上市。
据公告，天津银行招股价定为每股7.39港元，接近招股价区间7.37-9.58港元的低端水平，按初步拟发售9.955亿股H股计，是次首次公开发售（IPO）集资73.57亿港元。
浙商银行招股价定为每股3.96港元，接近招股价区间3.92-4.12港元的下限，按初步拟发售33亿股H股计，集资130.68亿港元。
两间银行面向散户的公开发售部分均认购不足额，天津银行的认购约0.0776倍，浙商银行则为0.56倍，需由国际配售部分补足，并如期于周三在联交所挂牌上市。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。