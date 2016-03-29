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中国财经 | 2016年 3月 29日 星期二 10:12 BJT

天津银行与浙商银行均以接近招股价区间下限定价 周三挂牌

路透香港3月29日 - 中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)与浙商银行(2016.HK)周二公布，以接近招股价区间下限定价，合共集资约204亿港元，明天挂牌上市。

据公告，天津银行招股价定为每股7.39港元，接近招股价区间7.37-9.58港元的低端水平，按初步拟发售9.955亿股H股计，是次首次公开发售（IPO）集资73.57亿港元。

浙商银行招股价定为每股3.96港元，接近招股价区间3.92-4.12港元的下限，按初步拟发售33亿股H股计，集资130.68亿港元。

两间银行面向散户的公开发售部分均认购不足额，天津银行的认购约0.0776倍，浙商银行则为0.56倍，需由国际配售部分补足，并如期于周三在联交所挂牌上市。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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