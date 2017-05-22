焦点：中国严监管下银行资金业务的走钢丝之旅

作者 李铮

路透上海5月22日 - 中国金融严监管下何时去配置合适的资产，已是横亘在不少银行面前的一道难题：一边是市场上出现更多绝对收益率不错的资产，却出于对后市看不准而更多选择继续观望；另一边则是资金有时间成本，且因盈利压力而必须去建仓，无疑是在防踏空和求利润间走钢丝。

基于央行MPA(宏观审慎评估)考核和更为中性的货币政策，各类型银行均面临囊中羞涩这样一个行业共性压力，而银监会正在进行时的各项摸底检查，更是令他们的“苦日子”雪上加霜。

“今年交易整体适当放缓，以存量到期续作为主，不会新增，主要还是配置利率债，现在市场还没有出清和调整到位，更多是交易型策略。先把子弹准备充足了，等到市场有很好配置点位就不会有巧妇难为无米之炊的尴尬了。”一中型银行金融市场部人士称。

据其介绍，因对流动性总体判断较为准确，该行过去两年配置的资产以短久期居多，今年到期资产不少，可以说，手握现金使其可在市场上对资产“挑挑拣拣”，拜访求钱求合作的机构也不少；可对中长期后市的看不透，使得他们的操作依然非常谨慎。

有邮储银行资管部人士表示，当前部分资产如果从配置角度看吸收来的负债端成本，比现在拿资产的成本要低，拿一拿还是能赚到钱，但问题是二季度接下来还用有近2.5万亿元人民币同业存单到期，新发负债冲击还是会比较大，“我们暂停了一段时间的新增投资，债券相对前期很少有新增配置，市场看法基本上是比较一致了。”

相较于资金相对不那么紧张还可以选资产的银行而言，部分久期错配严重的银行则正陷于“资产不是你想卖就能卖掉”的困境，真可谓是几家欢乐几家愁。

一家上市股份行华东一分行金融市场部总经理就提到，二季度重点就是卖资产，但不管是债券还是非标，要转出去都特别难，“现在有些资产的机会来了，收益率都6%以上了。要不要拿？肯定拿。但往往这时候没钱了，怎么去找新钱？更难。”

另一个需要关注的关键问题是：不少机构“看空做多”很大一部分原因是盈利压力下不得已而为之。

有上市银行金融市场部总经理表示，“去年那种市场大家不担心吗？肯定也担心，但是很多人会‘看空做多’，没办法，被内部绩效考核绑架。现在也是同理。考核导向是这样的，绩效的坑没法填，一年期资金和资产兑一兑还能赚一点利差，但是对一年后市场会走成什么样，现在已经顾不得了。这实际上是需要勇气的。”

他并指出，一些信用债不少已经发到6%甚至7%以上，但它面临的市场风险非常大，如果不是以一年考核来看待，现在可能就不会选择去操作；但如果考核今年的盈利压力，比方说利差是正的，每天计提摊销还可落到口袋里，毕竟业务完全停摆也肯定不是监管初衷。

华南一家城商行的金融同业部总经理也谈到，近期信用债还是有些机会的，银行用自营资金去投还是有的，“原来池子里短久期的信用债剁出来，规模续不住，性价比比较高，收益率大概在5%-6%，大不了真不行就拿着嘛。”

银监会早前公布的数据也印证了强监管下同业资金规模收缩已见效：截至3月末，银行业金融机构境内同业资产和同业负债较年初分别下降了1.4万亿元和1.9万亿元。

**让人欢喜让人忧的委外**

谈及对后市的担忧，委外业务是绕不开的一大因素。委外业务受银行青睐有多种原因，包括银行自身投研团队能力不足或是资金量大人手不够，分散投资风险，这部分占委外市场规模的大头。

还有一种情况是为避税，部分名义上的委外看似基金公司主动管理实则只充当通道角色，委托银行完全自主决定建仓时间和各类资产的配置等。有银行高管粗略算了一笔帐，“假定预期收益率为5%，通过通道操作免税后可以实现大概就是6.5%左右的收益。”

委外市场总体规模难以统计，根据天风证券的测算，2016年底的银行理财委外规模约10万亿左右。

尽管此前市场传言某大行赎回百亿级委外资金并未被坐实，但在不少资深银行人士看来，这一问题更重要的点在于委外提前赎回其实并不容易，且未来一旦较为集中抛，对市场的影响不可估量。

“之前像邮储、建行赎回市场都知道，还有一大批没赎回的大行还在撑着，面对现在这个紧市场和严监管在犹豫，我的预测将来肯定得赎回。现在流动性太差，想逃逃不出来。以债市为例，都是机构投资者，大家对整个市场的变化和预期一致性比较高，你想卖，卖给谁呢？”一大行高管称。

他并谈到，一旦这部分资产跑到市场赎回，通过各种各样的手段，“90块钱卖不掉，88块钱有没有人买？总归有些贪便宜的要进场，以为还抓到了机会，这种情况对市场到底会有多大的伤害和影响，我们比较担心这块。”

前述上市银行金融市场部总经理亦不无担忧。他指出，“很多人说现在得逐步抄底，可能这次抄到了膝盖上，下一步抄到脚踝，不可能所有的都集中在脚底的地方抄，抄到膝盖也好，脚踝也好，都认了。我只是说，这样认识可能有些激进，将来抄底的时候，可能在你脚下挖一个坑，这就恐怖了。”

“赎回哪那么容易。现在市场上的交易盘，成交的东西都不是市场上赎回所要卖的东西，都是活跃券，大家都博那么一两个点，0.5个点。”他并称。

另据权威人士透露，因前期委外浮亏严重等多种原因，某国有大行已要求该行委外业务在明年6月底前全部赎回。

实际上，无论是出于对后市不乐观还是自身发展战略调整，全部赎回委外的行为并不难理解。正如前述邮储银行资管部人士谈到，“银行自己主动管理的收益率比委外要好很多，那为什么要给委外呢？大部分理财，很多机构委外是按净值去看，不是按成本，偏离度比较大，大行比较强势就赎回了。”

人民日报周一刊登“‘猫冬’过关行不通”文章称，面对最严监管，大多数机构开始清理残局，收缩前段时间过度膨胀的风险业务，比如赎回委托投资业务、减少同业投融资业务、规范信托业务等。但市场中也有一些不同声音，有人对此次监管是不是来真格的持怀疑态度，猜测这个阶段还要持续多久。

文章强调，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。（完）