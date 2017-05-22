焦点：中国严监管下银行资金业务的走钢丝之旅

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
作者 李铮
路透上海5月22日 - 中国金融严监管下何时去配置合适的资产，已是横亘在不少银行面前的一道难题：一边是市场上出现更多绝对收益率不错的资产，却出于对后市看不准而更多选择继续观望；另一边则是资金有时间成本，且因盈利压力而必须去建仓，无疑是在防踏空和求利润间走钢丝。
基于央行MPA(宏观审慎评估)考核和更为中性的货币政策，各类型银行均面临囊中羞涩这样一个行业共性压力，而银监会正在进行时的各项摸底检查，更是令他们的“苦日子”雪上加霜。
“今年交易整体适当放缓，以存量到期续作为主，不会新增，主要还是配置利率债，现在市场还没有出清和调整到位，更多是交易型策略。先把子弹准备充足了，等到市场有很好配置点位就不会有巧妇难为无米之炊的尴尬了。”一中型银行金融市场部人士称。
据其介绍，因对流动性总体判断较为准确，该行过去两年配置的资产以短久期居多，今年到期资产不少，可以说，手握现金使其可在市场上对资产“挑挑拣拣”，拜访求钱求合作的机构也不少；可对中长期后市的看不透，使得他们的操作依然非常谨慎。
有邮储银行资管部人士表示，当前部分资产如果从配置角度看吸收来的负债端成本，比现在拿资产的成本要低，拿一拿还是能赚到钱，但问题是二季度接下来还用有近2.5万亿元人民币同业存单到期，新发负债冲击还是会比较大，“我们暂停了一段时间的新增投资，债券相对前期很少有新增配置，市场看法基本上是比较一致了。”
相较于资金相对不那么紧张还可以选资产的银行而言，部分久期错配严重的银行则正陷于“资产不是你想卖就能卖掉”的困境，真可谓是几家欢乐几家愁。
一家上市股份行华东一分行金融市场部总经理就提到，二季度重点就是卖资产，但不管是债券还是非标，要转出去都特别难，“现在有些资产的机会来了，收益率都6%以上了。要不要拿？肯定拿。但往往这时候没钱了，怎么去找新钱？更难。”
另一个需要关注的关键问题是：不少机构“看空做多”很大一部分原因是盈利压力下不得已而为之。
有上市银行金融市场部总经理表示，“去年那种市场大家不担心吗？肯定也担心，但是很多人会‘看空做多’，没办法，被内部绩效考核绑架。现在也是同理。考核导向是这样的，绩效的坑没法填，一年期资金和资产兑一兑还能赚一点利差，但是对一年后市场会走成什么样，现在已经顾不得了。这实际上是需要勇气的。”
他并指出，一些信用债不少已经发到6%甚至7%以上，但它面临的市场风险非常大，如果不是以一年考核来看待，现在可能就不会选择去操作；但如果考核今年的盈利压力，比方说利差是正的，每天计提摊销还可落到口袋里，毕竟业务完全停摆也肯定不是监管初衷。
华南一家城商行的金融同业部总经理也谈到，近期信用债还是有些机会的，银行用自营资金去投还是有的，“原来池子里短久期的信用债剁出来，规模续不住，性价比比较高，收益率大概在5%-6%，大不了真不行就拿着嘛。”
银监会早前公布的数据也印证了强监管下同业资金规模收缩已见效：截至3月末，银行业金融机构境内同业资产和同业负债较年初分别下降了1.4万亿元和1.9万亿元。
**让人欢喜让人忧的委外**
谈及对后市的担忧，委外业务是绕不开的一大因素。委外业务受银行青睐有多种原因，包括银行自身投研团队能力不足或是资金量大人手不够，分散投资风险，这部分占委外市场规模的大头。
还有一种情况是为避税，部分名义上的委外看似基金公司主动管理实则只充当通道角色，委托银行完全自主决定建仓时间和各类资产的配置等。有银行高管粗略算了一笔帐，“假定预期收益率为5%，通过通道操作免税后可以实现大概就是6.5%左右的收益。”
委外市场总体规模难以统计，根据天风证券的测算，2016年底的银行理财委外规模约10万亿左右。
尽管此前市场传言某大行赎回百亿级委外资金并未被坐实，但在不少资深银行人士看来，这一问题更重要的点在于委外提前赎回其实并不容易，且未来一旦较为集中抛，对市场的影响不可估量。
“之前像邮储、建行赎回市场都知道，还有一大批没赎回的大行还在撑着，面对现在这个紧市场和严监管在犹豫，我的预测将来肯定得赎回。现在流动性太差，想逃逃不出来。以债市为例，都是机构投资者，大家对整个市场的变化和预期一致性比较高，你想卖，卖给谁呢？”一大行高管称。
他并谈到，一旦这部分资产跑到市场赎回，通过各种各样的手段，“90块钱卖不掉，88块钱有没有人买？总归有些贪便宜的要进场，以为还抓到了机会，这种情况对市场到底会有多大的伤害和影响，我们比较担心这块。”
前述上市银行金融市场部总经理亦不无担忧。他指出，“很多人说现在得逐步抄底，可能这次抄到了膝盖上，下一步抄到脚踝，不可能所有的都集中在脚底的地方抄，抄到膝盖也好，脚踝也好，都认了。我只是说，这样认识可能有些激进，将来抄底的时候，可能在你脚下挖一个坑，这就恐怖了。”
“赎回哪那么容易。现在市场上的交易盘，成交的东西都不是市场上赎回所要卖的东西，都是活跃券，大家都博那么一两个点，0.5个点。”他并称。
另据权威人士透露，因前期委外浮亏严重等多种原因，某国有大行已要求该行委外业务在明年6月底前全部赎回。
实际上，无论是出于对后市不乐观还是自身发展战略调整，全部赎回委外的行为并不难理解。正如前述邮储银行资管部人士谈到，“银行自己主动管理的收益率比委外要好很多，那为什么要给委外呢？大部分理财，很多机构委外是按净值去看，不是按成本，偏离度比较大，大行比较强势就赎回了。”
人民日报周一刊登“‘猫冬’过关行不通”文章称，面对最严监管，大多数机构开始清理残局，收缩前段时间过度膨胀的风险业务，比如赎回委托投资业务、减少同业投融资业务、规范信托业务等。但市场中也有一些不同声音，有人对此次监管是不是来真格的持怀疑态度，猜测这个阶段还要持续多久。
文章强调，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。（完）
(审校 张喜良)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。