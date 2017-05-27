中国央行称银行体系流动性适中偏松今日不开展操作 本周净回笼300亿元

路透上海5月27日 - 中国央行周六公告称，目前银行体系流动性处于适中偏松水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周净回笼300亿元人民币。

据路透统计，本周公开市场共有4,100亿元逆回购到期，今日无逆回购到期。

因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休开市。

中国央行旗下媒体金融时报周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。

中国央行公开市场上周净投放1,600亿元，一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)