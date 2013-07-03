资金紧缺不表示中国出现银行业危机--嘉实国际投资总监

香港《经济日报》：医保受挫 “特朗普牛市”幻灭？
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港7月2日 - 嘉实国际资产管理公司投资总监Andrew Tan认为，中国金融体系比外界广泛认为的更“稳健”，近期银行出现资金紧缺并不说明存在系统性风险。
中国央行上周承诺将提供足够多的资金，之前中国银行间拆借利率飙升至纪录高位，引人担心中国将爆发类似2008年美国那样的银行业危机。
“几个月后大家回头看今天，会意识到这不过是一时的风波罢了，”Andrew Tan说道。嘉实国际资产管理公司是嘉实基金的子公司，该基金在亚洲管理的资产超过500亿美元。
Tan表示，市场资金紧张是因为中国央行想支撑国内经济增长，限制对大规模非正式贷款市场的资金。这也是中国当局的立场。
“我们说得非常清楚了，我们不认为中国金融体系存在系统性风险，”Tan补充表示。“(金融体系的)整体结构比很多外国人认为的要稳健得多。”
不过嘉实国际资产管理一直在减持中资金融股。据其情况说明书显示，截至5月底，其中国股票基金持仓最高的金融股是中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(0939.HK)。
但中资金融股在其投资组合中仍共计占32.25%，MSCI明晟中国股指.MSCICN的金融股权重为40.5%。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。
路透3月27日 - 高盛周日表示，除非油市供需基本面恶化，否则石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国进行的减产无需延长。