资金紧缺不表示中国出现银行业危机--嘉实国际投资总监

路透香港7月2日 - 嘉实国际资产管理公司投资总监Andrew Tan认为，中国金融体系比外界广泛认为的更“稳健”，近期银行出现资金紧缺并不说明存在系统性风险。

中国央行上周承诺将提供足够多的资金，之前中国银行间拆借利率飙升至纪录高位，引人担心中国将爆发类似2008年美国那样的银行业危机。

“几个月后大家回头看今天，会意识到这不过是一时的风波罢了，”Andrew Tan说道。嘉实国际资产管理公司是嘉实基金的子公司，该基金在亚洲管理的资产超过500亿美元。

Tan表示，市场资金紧张是因为中国央行想支撑国内经济增长，限制对大规模非正式贷款市场的资金。这也是中国当局的立场。

“我们说得非常清楚了，我们不认为中国金融体系存在系统性风险，”Tan补充表示。“(金融体系的)整体结构比很多外国人认为的要稳健得多。”

不过嘉实国际资产管理一直在减持中资金融股。据其情况说明书显示，截至5月底，其中国股票基金持仓最高的金融股是中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(0939.HK)。

但中资金融股在其投资组合中仍共计占32.25%，MSCI明晟中国股指.MSCICN的金融股权重为40.5%。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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