中国四大行7月存款负增长1.5万亿--报载

路透上海8月5日 - 上海证券报周二报导，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2,100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

此前四大行6月存款大增2.2万亿，同期贷款新增约2,900亿。当月金融机构整体本外币存款大增3.95万亿，新增贷款为1.08万亿。

就新增贷款而言，目前机构对7月整体预期都不超过8,000亿。交行金研中心预计7月新增贷款投放约7800亿元，M2同比增速14.5%，M1同比增速8.2%。

瑞银的预计相对保守：预计7月份新增人民币贷款达7,500亿元左右，符合贷款投放的季节性规律。瑞银估计7月新增社会融资规模1万亿元、高于去年同期水平，并支撑整体信贷同比增速稳定在17%。不过随着6月过后同比基数回归常态，7月M2同比增速可能放缓至14.3%。

报导认为，7月四大行新增贷款量相对四大行过往月份偏低，存款的大幅回落或与6月冲高回落有部分关系。

由于6月末银行符合贷存比的考核要求，往往有冲存款的冲动，7月则大幅下降。去年7月四大行的存款数则下滑5,891亿元，贷款增长2,139亿元。

另外，对于6月四大行存款的多增，曾有分析人士称与额度、贷存比等监管约束放松有关，存款增长显着快于贷款增长，则一方面反映了财政拨款力度的加大，另一方面也显示同业监管实质性放松。（完）

(发稿 徐永 审校 毕晓雯)

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