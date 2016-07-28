中国正研究制定银行理财业务监管办法 完善后适时发布--银监会

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 针对近期市场热传的银行理财监管征求意见稿，中国银监会周四称，正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》，旨在推动银行理财业务规范转型，促进理财业务规范健康、可持续发展，有效防范风险。
银监会回复路透的邮件指出，办法目前处于内部研究论证和征求意见阶段。下一步，银监会将根据反馈意见对办法做进一步修订完善，并按照相关程序进一步广泛征求意见，根据各方意见修改完善后适时发布。
路透周三引述两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；并明确商业银行理财不能本行托管。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。