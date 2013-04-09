银行间汇市周三起开展人民币对澳元直接交易--外汇交易中心

路透北京4月9日 - 中国外汇交易中心周二称，4月10日(周三)起银行间外汇市场将开展人民币对澳大利亚元直接交易。此举将有利于促进中国与澳大利亚之间的双边贸易和投资，便利人民币和澳大利亚元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

刊登在外汇交易中心网站上的公告称，银行间外汇市场人民币对澳大利亚元交易实行直接交易做市商制度，直接做市商承担相应义务，连续提供人民币对澳大利亚元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

公告称，人民币对澳元直接交易将改进人民币对澳大利亚元汇率中间价形成方式。人民币对澳大利亚元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对澳大利亚元汇率套算形成改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对澳大利亚元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对澳大利亚元汇率中间价。

央行周二亦发布新闻稿称，人民币对澳元直接交易，是中澳两国共同推动双边经贸关系进一步向前发展的重要举措，将有利于形成人民币对澳元直接汇率，降低经济主体汇兑成本，促进人民币与澳元在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中澳之间不断发展的经济金融关系。

澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)周一表示，中国已授权澳新银行(澳盛银行/ANZ)和Westpac(WBC.AX)为中国人民币和澳元直接交易的做市商。

日本与中国去年6月展开类似的日圆-人民币直接交易协议。除了美元以外，日圆是目前唯一与人民币直接交易的货币。

中国是澳大利亚最大贸易伙伴，双向贸易合计1,200亿美元。中澳两国央行去年3月签署一项双边货币互换，规模为300亿澳元或2,000亿元人民币，但从未动用过。（完）

更多细节，请点选here

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。