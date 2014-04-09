未来五年民生分行主做小微和小区金融--董事长

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透博鳌4月9日 -中国民营股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事长董文标称，去年下半年该行小微贷款增加额远低于上半年，主要是受信贷规模的限制。未来五年，分行将全部退出大公司业务，主要做小微和小区金融。
他是周二晚间在博鳌论坛上做出上述表示的。民生银行同日发布“小微金融发展报告2014”称，截止2013年末，小微企业贷款的不良率只有千分之六左右，远远低于中小企业贷款的不良率。
报告并指出，只有30%左右小微企业需要贷款，更多的小微企业需要的是金融服务，包括结算、理财等。减少税费仍是小微企业最迫切的政策需求。
数据显示，截止2013年末，民生银行小微贷款余额达4,047.22亿元人民币，增幅27.69%；小微客户数达190.49万户，增幅达91.97%。
2009年，民生银行提出了"做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行"的战略定位。 (完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。