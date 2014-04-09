未来五年民生分行主做小微和小区金融--董事长

路透博鳌4月9日 -中国民营股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事长董文标称，去年下半年该行小微贷款增加额远低于上半年，主要是受信贷规模的限制。未来五年，分行将全部退出大公司业务，主要做小微和小区金融。

他是周二晚间在博鳌论坛上做出上述表示的。民生银行同日发布“小微金融发展报告2014”称，截止2013年末，小微企业贷款的不良率只有千分之六左右，远远低于中小企业贷款的不良率。

报告并指出，只有30%左右小微企业需要贷款，更多的小微企业需要的是金融服务，包括结算、理财等。减少税费仍是小微企业最迫切的政策需求。

数据显示，截止2013年末，民生银行小微贷款余额达4,047.22亿元人民币，增幅27.69%；小微客户数达190.49万户，增幅达91.97%。

2009年，民生银行提出了"做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行"的战略定位。 (完)

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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