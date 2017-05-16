特写：同业存单失宠 去杠杆压力下中国有钱机构倾向“留住子弹”

作者 李铮

路透上海5月16日 - 浙江一家农商行金融市场部人士小高最近忙于发同业存单，却窘于销售，“利率都发到快5.2%了，还是很难卖。”

小高遇到的业务难题正是当前中国不少中小银行面临的共性问题。同业存单市场似乎陷入了一个供需严重不平衡的怪圈：一边是发行量明显萎缩，在3月创下逾2万亿元人民币历史天量后4月环比大幅减少7,200多亿元；一边是价格随着市场利率水涨船高超5%，看起来很有吸引力却依然难寻买家。

简单理解这一问题的逻辑并不难。如果说一季度银行几近疯狂发行同业存单有一个重要原因，是应对监管可能将其纳入同业负债并采取新老划断考核的考虑，那么同业存单市场目前的现状，则更凸显了去杠杆纵深推进背景下银行对后续资金面和利率预期的不确定性，“保命”和“留住子弹”成为银行普遍的选择。

“从现在绝对收益率水平来看，很多资产也包括同业存单还是挺有吸引力的，关键是对后市负债不太有把握，所以即使看起来有吸引力但也不敢进去投，”一家城商行金融市场部总经理称。

当前同业存单发行机构大体上存在两类情况：一是存单到期压力大，需重新发以续上负债，也有银行要求规模和利润不能下降令发行不能停，二是去配置一些久期更高的收益资产如非标，或者是长周期的资产已经配好，不发存单就只能卖资产，但资产不一定卖得掉。

对于买方而言，资金面紧平衡格局下钱少和货币市场利率易升难降是关键因素；同时，监管对存单态度有褒有贬，不排除未来采取更为严格的监管措施，而监管趋严让部分银行可能违约的概率也不可忽略。

据路透了解，包括央行深圳中心支行在内的多地分支机构近期都对辖内金融机构同业存单监管压力加大等影响展开了调研。

截止5月15日，已有498家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,796亿元。根据银监会最新披露的数据，银行持有的同业存单余额为4.2万亿元，比3月末增加将近700亿元；发行的同业存单余额为7.8万亿元，比3月末增加1,384亿元。

银监会此前发布《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》明确，对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。

**同业自我救赎**

“对后市吃不准”是接受路透采访的银行人士的明显共识，这不单体现在是否购买同业存单，而是更多类型资产如何选择与配置。

江苏一家农商行金融市场部负责人坦言，“今年春节市场好一点的时候大家都挺开心的，我就在那里骂，这帮人是不是傻的，去杠杆儿哪有那么容易，但是去到现在的程度我也是没有想到的...我现在也在反思为什么去年不能卖掉一些资产。”

银行业的确正面临着央行和银监会的双重监管压力，一方面央行通过收紧银根和上调利率形成倒逼压力引导金融机构降低经营杠杆，而银监会开启的三三四等检查令银行必须被动地调整资产负债表结构。

有农商行金融同业部总经理表达了当前同样的尴尬，“现在也不知道未来利率到什么样一个点是高点，现在的点是不是过了半山腰，这是一个未知数。接下去怎么看也没有方向，什么时候该配，什么时候不该配，早配了也不舒服，晚配了可能拿不到。”

“适当时候该配置还是得配置，不配不行，前段时间看三年PPN（非公开定向债）也很高，这两天市场也是在一个大的波动过程中，好一点的东西还是该配置，放着钱盈利压力也大。”他并称。

“保命”和“留住子弹”也成银行人士普遍的心态。前述农商行金融市场部负责人就谈到，现在配置资产的机会来要不要拿，肯定要拿，但往往这时候没钱，而去年钱多时又往往不是好时候，这就是做业务的难度所在。

一上市股份行金融市场部总经理也认为，从自营的角度看，今年一定要保命，“保住自己的子弹，不能乱打，危中有机，机会一直在那儿，但胳膊不能老伸进去要缩回来，等机会来了再准确出拳，你老是伸着到时候就伸不进去了没有子弹可打了。”

另有城商行资产管理总经理则指出，券商和资金太关注资产，银行更需要关注负债端，今年银行同业很难做，会抓零售理财，将从授信速度和市场估值来考虑建仓速度。

**监管用心良苦**

银行从过去盲目扩张资产，到现在反思调整资产负债结构，也在一定程度上反应了去杠杆的阶段性成效。而监管层从态度坚决去杠杆，到近期频频表态密切关注市场波动，可谓煞费苦心。

银监会审慎规制局局长肖远企上周五表示，绝不因为处置风险而引发新的风险，监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。

他并强调，目前同业数据比较稳定，是有些小幅调整，一方面机构对相关的政策市场有误解，这种紧张是没有必要的；另一方面是金融机构对自己的业务主动的调整。政策将实行新老划断，新增部分按照新的监管标准进行，对存量业务允许存续到期后实行自然消化。

天风证券固收团队最新研报指出，监管还没到深水区，现在只是到了水边，市场一看这水深不见底，心里先把各种淹死的办法想了一遍。监管协调可以口头上安抚市场，让大家不要恐慌，但事情终究要做，不可能有回头或者放松。

“要开正门，不走旁门”实际上一直是监管去杠杆的明确态度，但监管层对政策影响的预期和市场的实际情况存在偏差，往往因与市场沟通不畅而导致市场过于恐慌，因此稳定预期才能更好地落实去杠杆任务。

在前述上市股份行金融市场部总经理看来，银监会这一轮去杠杆很有“学问”，并非是暴力去杠杆。“自查完暴露问题，主动整改报给我，我的鞭子就高高举起轻轻放下。但半年下去后自查完了还是那套东西，虽然这一段钱荒你可能撑过去了，活下来了，但还是一堆问题那么这个鞭子就会狠狠落下。”

“只要人还在，队伍没有散，还是有机会的。”一位银行高管笑称，期待这样一场自上而下清除金融污垢的行动，能够真正实现金融体系的长期健康。（完）