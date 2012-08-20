四大行新增贷款投放节奏加快--报载

路透上海8月20日电---上海证券报周一报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)8月上半月新增人民币贷款约700亿元,相比上月同期增长200亿元左右.

报导并指出,有市场人士推测8月金融机构新增人民币贷款应该达到6,000亿左右;7月金融机构新增人民币贷款5,401亿,远低於市场7,000亿左右的预期.

报导称,据了解,近三个月来,四大行整体投放节奏相对有所加快.7月上半月,四大行新增贷款为500亿左右,而6月上半月新增人民币贷款不过250亿左右.

而投放节奏相对加快也不意味着结构的改善.据称8月上半月四大行企业中长期贷款占比没有太大改善,票据仍占有相当规模.有银行业人士称企业目前仍多处於观望状态,投资谨慎,有效信贷需求乏力.

不过接下来可能会有一些改变.近日建行明确指出下半年要把稳增长放在更加重要的位置,重点抓好信贷投放工作,要支持"十二五"(2011-2015年)规划以及区域发展战略重点建设项目.

报导指出,这是建行今年首次对外表态响应稳增长,且从年初表态支持国家重点项目转变为要支持区域重点建设项目.不过,据业内人士称,这可能不意味着信贷投放量的增加,更多应该是结构的调整.

实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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