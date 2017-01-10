中国将严控不良贷款风险 开展监管套利等“三套利”专项治理--银监会

路透北京1月10日 - 中国银监会周二称，今年将严控不良贷款风险，加大风险隐患排查力度；开展监管套利、空转套利、关联套利的“三套利”专项治理，严肃查处一批违法违规问题，使查处真正成为监管利剑。

银监会网站发布的2017年全国银行业监督管理工作会议新闻稿并指出，稳妥开展市场化债转股，严禁将“僵尸企业”等作为市场化债转股对象；严防地方政府融资平台贷款风险，并分类实施房地产金融调控。

“严管交叉性金融风险，进一步完善监管规则，确保对同类业务适用同样的监管标准。银监会称，“实施穿透原则，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理；做实并表监管。”

银监会并表示，2017年要把防控金融风险放到更加重要的位置，提高风险防控水平：要严控不良贷款风险，摸清风险底数，细化信贷资产分类，加大风险隐患排查力度；严控风险增量，加快处置存量风险，提高损失吸收能力；优化风险处置环境，坚决遏制企业逃废债。

严防地方政府融资平台贷款风险，配合有关部门推动地方政府融资平台转型；严治互联网金融风险，继续推进P2P网络借贷风险专项整治，加快分类处置和清理规范。

同时，稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。

实施差异化信贷政策，对于低质低效、无法转型、丧失市场的“僵尸企业”，稳妥有序实现市场出清，对于产能过剩行业中有效益、有市场、有竞争力暂时面临困难的企业，要区别对待继续给予支持。

银监会并指出，要发挥债委会作用，支持去产能。通过债权人委员会，对于长期亏损、失去清偿力和竞争力的企业，制定清晰可行的资产保全计划，稳妥有序推动企业重组整合或退出市场；对于未取得合法手续的新增产能建设项目，一律不得给予授信。

此外，继续积极稳妥、有序推进投贷联动试点工作，协助试点银行机构设立投资功能子公司，适时扩大试点范围；进一步推动民间资本进入银行业，辅导有设立计划的地区推动民营银行设立工作。

银监会强调，要强化联动监管。强化部委联动，加强信息共享和监管协调，共同做好跨行业跨市场重大风险处置和危机处理。

数据显示，截至2016年12月末，商业银行不良贷款率为1.81%，较上季末上升0.05个百分点；拨备覆盖率为175.5%，较上季末下降0.02个百分点。

银行业金融机构资产余额226.3万亿元人民币，同比增长15.8%；全年实现净利润2万亿元，同比增长4%。

银监会此前公布数据显示，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点；拨备覆盖率175.52%，环比下降0.44个百分点。（完）

参看详情，请点击银监会网站here