中国商业银行不良率走势需观察 至少不会轻易下降--银监会官员

路透北京3月7日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周二表示，商业银行不良贷款率现在比较平稳，下一步走势还需要观察，但“至少不会轻易下降”。

于学军在两会（全国人大和政协会议）间隙称，“（不良率）现在比较平稳，接下来是进一步上升还是下降，确实是要观察，我觉得至少不会轻易下降。”

对于降准的看法，于学军表示没有改变，他去年底表示，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF（中期借贷便利）和PSL（抵押补充贷款）投放出去的基础货币，进行合理有效的切换。

截至2016年末，中国商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.02个百分点，为自2012年二季度以来首次回落。

新上任的中国银监会主席郭树清两会前表示，中国银行业风险总体可控，要把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性风险；他并称，要积极参与、全力配合监管协调机制的建设。（完）