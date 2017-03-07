中国商业银行不良率走势需观察 至少不会轻易下降--银监会官员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月7日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周二表示，商业银行不良贷款率现在比较平稳，下一步走势还需要观察，但“至少不会轻易下降”。
于学军在两会（全国人大和政协会议）间隙称，“（不良率）现在比较平稳，接下来是进一步上升还是下降，确实是要观察，我觉得至少不会轻易下降。”
对于降准的看法，于学军表示没有改变，他去年底表示，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF（中期借贷便利）和PSL（抵押补充贷款）投放出去的基础货币，进行合理有效的切换。
截至2016年末，中国商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.02个百分点，为自2012年二季度以来首次回落。
新上任的中国银监会主席郭树清两会前表示，中国银行业风险总体可控，要把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性风险；他并称，要积极参与、全力配合监管协调机制的建设。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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