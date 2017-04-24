中国银行业真实不良贷款情况远超账面 应注重防范隐性金融风险--专家

路透北京4月24日 - 中国国务院发展研究中心国有资产管理办公室主任徐鹏程近日表示，受经济放缓和投资低迷的影响，中国银行业信贷资产质量下降。银行通过技术手段调整贷款分类，真实不良贷款情况远超账面，应注重防范隐性金融风险。

中国金融时报周一刊登对他的专访指出，中国银行业公布的不良贷款数据是其加大内部核销之后的结果；银行通过对不良贷款的展期暂时掩盖了风险。而伴随“去产能”的加快，过剩产能还将继续产生大量不良贷款。

他分析称，据银监会数据，截至2016年三季度末，商业银行关注类贷款余额为3.5万亿元人民币，是不良贷款余额的233.3%，但即便将这部分贷款也纳入不良贷款，仍无法真实显示银行信贷资产质量状况。

倘若依据国际贷币基金组织2016年发布的《全球金融稳定报告》预计，中国银行业不良贷款率约在15%左右。

此外，钢铁、煤炭、光伏、水泥、有色五大行业约有2.8万亿元银行贷款，按一般标准计算今后还将使银行整体不良贷款率继续增加。

他并预计，2016年中国互联网金融行业市场规模到2020年将达43万亿元。由于互联网金融业务更加复杂，产品的关联性和风险传染性更高，也更容易出现风险。当前许多机构正在向三四线城市布局，那里的金融监管相对薄弱，信息相对闭塞，风险发生的概率增加。

**强化金融监管**

针对这些问题应采取什么对策加以防范和化解？徐鹏程认为，应发挥金融政策的导向作用，强化金融监管，并在金融风险较为突出的地区，建立金融风险分级预警机制，防止风险出现溢出效应；并加强对金融创新中的混业风险的防范。

同时，合理划分财政与金融的职能，防止财政风险向金融风险转化；规范政府的对外融资行为，合理规划地方投资需求。对融资项目实施分类管理，减少政府一次性投资的频率和额度，缓解财政压力。

此外，中国的地方债务风险依然严重，有向财政风险扩散的趋势；他认为，应该对地方债实施限额管理，严格控制政府债券总量，而且地方政府不得违规出具担保函、承诺函、安慰函等变相担保协议，变相增加地方债务。

“虽然地方债务风险总体可控，但高负债率已使一些地方政府背上了沉重包袱，个别地区还超过了债务负担的警戒线，如辽宁的负债率达到197.47%，贵州120.2%，云南111.23%，均超过全国人大划定的红线。”文章称。

另外，在去产能过程中，针对人员安置、企业债务核销、资产处置、破产重整等企业退出中遇到的各种难题，加快制定出有针对性的政策措施，使“去产能”的整体步伐进一步加快，排除其诱发系统性风险的可能性。

中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。（完）