中国银行业不良资产证券化试点扩围 试点额度仍为500亿人民币--报载

路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行(600016.SS)、光大银行(601818.SS)、中信银行(601998.SS)、兴业银行(601166.SS)、北京银行(601169.SS)等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。

报导援引此次入围试点的某银行人士称，去年监管部门召开了相关会议，并让各银行申报试点。

2016年不良资产证券化试点重启，五大国有银行以及招行入围首批试点范围，试点总额度500亿。不良资产证券化试点将成为银行处置不良资产的一大可选手段。

报导并援引日前发布的《中国资产证券化白皮书（2017）》披露，2016年中国信贷ABS市场累计发行14单不良资产支持证券，发行金额156.10亿元，累计处置银行不良资产本息510.22亿元。

央行金融市场司司长纪志宏在为白皮书撰写的序言中表示，2016年发行的不良资产支持证券基础资产涵盖公司不良、个人消费不良、个人经营性不良、个人住房不良等类型。

他指出，试点期间，不良资产证券化拓宽不良资产投资者范围、提升价格发现功能等作用逐步显现，市场接受和认可度不断提高，商业银行自营、信托计划、证券公司、资产管理公司等均积极参与了不良资产支持证券的投资。

截至去年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.02个百分点，关注类贷款余额3.4万亿元。

该白皮书并预计，2017年不良资产证券化的试点将继续开展，发起人主体将进一步扩大，同时由于个贷类不良资产禁止批量转让，预计不良资产证券化将成为处置个贷类不良资产的有力手段，将会在2017年受到更多发起机构的青睐。

此外，2016年中国共发行资产证券化产品超9,000亿元，同比增长近50%，其中信贷资产证券化产品发行金额总计3,908.53亿元，资产证券化产品余额占债券市场余额比重不断上升，同比增长26.67%，多方预计资产证券化发行规模将进一步扩大。

不过，银行间市场交易商协会执行副会长、秘书长谢多为白皮书撰写序言称，尽管资产证券化近年来获得了长足发展，但目前市场规模与份额仍然较为有限，二级市场流动性尚未很好建立，各项制度规则制定和基础市场设施建设尚需完善，下一步应该推进风险识别、价值识别等各项配套机制建设。（完）