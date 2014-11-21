中行获批设立新西兰子行 便利两国货币贸易投资结算

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五表示，该行获得新西兰储备银行正式批准，在新西兰奥克兰市设立子行。
中行网站新闻稿称，该子行开业将便利人民币和新西兰元在贸易投资结算中的使用，满足企业降低汇兑成本需要。
“中行将全力支持新西兰企业开拓中国市场，热心服务中国企业投资新西兰，为推动双边金融与投资合作做出更大的贡献。”该行董事长田国立称。
中行新闻稿介绍，新西兰子行为该行在大洋洲设立的第11家分支机构。至此，中行海外机构已横跨全球六大洲41个国家和地区，代理行遍及179个国家和地区。
新西兰央行周二表示，中国银行将在新西兰注册分行。这成为新西兰第25家注册银行，也是继中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)之后第三家在新西兰运作的中资银行。
中国央行之前决定，授权中国银行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。
中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元之间可直接兑换。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。