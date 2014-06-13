17家中资银行受累青岛有色金属骗贷案--报载

路透香港6月13日 - 中国青岛港口的有色金属融资骗局不断发酵，更多真相浮出水面。21世纪经济报导周五引用统计数据称，青岛当地至少有17家中资银行卷入铜、氧化铝等有色金属融资业务，受累金额148亿元人民币。

21世纪经济报导从青岛银行业某机构获悉数据显示，这17家银行包括中国进出口银行，工、农、中、建、交五大行，华夏、民生、兴业、招商、中信五家中型银行，还包括恒丰、齐鲁、日照、威海、潍坊等山东本地金融机构，再加上河北银行一家异地城商行。

上述17家金融机构涉足青岛港有色金属贸易融资业务的融资额在148亿元上下，其中进出口银行单家就在40亿上下，多家大行涉及金额都在10亿上下。

报导称，青岛或许是下一个“江浙”，只不过，银行体系坏账危机从钢贸融资转换成了铜、氧化铝等有色金属融资。

21世纪经济报导并表示，从当地央行获得数据显示，截至2014年1季度末，青岛市本外币各项贷款余额为9984.6亿，其中，制造业贷款余额为2285.3亿；150亿相当于当地金融机构全部贷款余额的1.5%，制造业贷款余额的6.5%。

青岛港口有色金属融资欺诈事件在金融机构引发的反响也在发散。下一步，银行势必将收紧融资信贷，彻查现有融资信贷的抵押品，这将进一步加剧坏账暴露进程。

中国国内商业银行铜融资，普遍存在三种模式，其一，信用证模式，其融资路径是进出口企业通过境内银行开出的延期付款90-180天信用证，将境外现货铜进口到中国保税口岸，再将铜卖给贸易商。企业利用时间差进行低成本短期融资。

此外，铜融资还有仓单质押模式和融资平台模式。前者是将境外现货铜进口到中国保税口岸，注册保税库仓单再向银行申请仓单质押美元贷款，最终投资于高收益项目和资产，赚取利差；后者则需依赖另一实体主业。

上述三种模式彼此不互斥，信用证和仓单质押贷款往往连环使用，这使得铜融资成为一个巨大的影子银行黑洞。

此前，银监会办公厅曾向贸易融资发达的沿海省市下发《关于开展进口铁矿石贸易融资情况快速调研的通知》。

早在4月底，银监会季度监管会议上，银监会就已警示，“钢贸行业的违规融资模式有被复制到铜、煤炭、铁矿石、大豆等商品贸易融资领域的迹象。”

对于卷入青岛港有色金属融资骗局的外资银行，此前就有包括渣打银行在内的多家外资银行宣布叫停针对部分中国新客户的金属融资业务。

此前路透援引两位消息人士称，青岛港港务局及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

(整理 赵红梅；审校 黄凯)

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