中国推进存款利率放开的速度将会快于市场预期--东方证券

路透北京12月9日 -中国东方证券最新报告称，同业存单(CD)的推出时点明显快于预期，显示出中国金融改革加速推进的节奏。这反映了新一届政府锐意进取的改革决心和强大坚定的战略执行力。由此可以预期，官方推进存款利率放开的速度将会快于市场的预期。

东方证券银行业分析师金麟周一发布报告称，存款利率市场化的结果很明确，将推动银行业存贷利差持续缩小，并由此推动银行业股本回报率回归社会平均水平。

中国人民银行周日公布《同业存单管理暂行办法》，于今日（9日）起实施。

“根据我们的静态测算，活期存款平均利率提高100BP(基点)，将导致银行净利润平均下降16.59%。预计若活期存款利率上升200

-250BP，中期银行业的ROE(股本回报率)将降低到10-12%的社会平均水平。这个过程自然会对银行业估值构成持续的压力。”报告称。

报告指出，中国利率市场化目前沿着两条线展开，一条线是市场倒逼机制，另一条线是官方推进存款利率放开，两条线将互相促进，未来银行业将面临存款利率市场化推动的去垄断利润的持续压力。

此前媒体有报道，民生银行(600016.SS)(1988.HK)计划在12月推出电子银行卡（即民生银行版的余额宝），但出乎意料的是，6日平安银行(000001.SZ)抢先一步推出了类似的产品“平安盈”。

金麟认为，存款弱势行加速通过类“余额宝”来抢夺市场份额，由此将存款利率市场化的压力拔高了若干个数量级。这种竞争压力将形成存款利率市场化的倒逼机制，从而使得存款利率市场化的进程将明显快于市场此前预期。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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