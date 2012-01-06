中行、日本瑞穗考虑竞购苏皇投行资产--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
* 苏格兰皇家银行正在出售投行资产
* 中国银行、日本瑞穗考虑竞购--消息人士
* 建行已放弃接洽,其因收购目标为商业银行--消息人士
路透香港1月6日电---曾经是中国银行(3988.HK)(601988.SS)战略投资者的苏格兰皇家银行,正因财务状况欠佳出售其投行资产.两位熟悉情况的消息人士周五透露,有意参与竞购的公司名单中,包括中国银行以及日本瑞穗金融集团(8411.T).
"上述两公司都还在考虑与核查中,尚没有最後的结果."其中一位熟悉情况的消息人士对路透说.
中国银行,瑞穗金融集团,以及苏格兰皇家银行(RBS.L)对上述消息均不予置评.
另一位消息人士还提到,此前中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)有与苏格兰皇家银行进行过接触,但其後已放弃竞购意向.因建行的收购目标主要是商业银行.
"建行放弃是因为不符合其战略发展的方向,他们想要的是商业银行;至于中行为什麽参与,可能是因为熟悉,毕竟有过一段战略合作",该人士说.
此前有媒体报导称,苏格兰皇家银行将出售旗下的投资银行资产.
2005年8月,苏格兰皇家银行斥资16亿美元购入中行108亿股,占中行总股本的4.26%,是中行第一大外资股东.但在金融危机的爆发後,为改善其自身财务状况,苏格兰皇家银行悉数卖出了所持中行股票.(完)
--记者 毕晓雯/苏骏霖; 审校 屈桂娟
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