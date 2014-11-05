应收款违约压力上升 上半年保理业务量同比下降--银行业协会

路透北京11月5日 - 中国银行业协会官员日前表示，经济增速放缓使企业应收账款违约面临巨大压力；2014年上半年，中国国内保理业务量同比下降12.84%，国际保理业务量同比下降了9.77%。

发布在中银协网站上的保理委员会主任冀光恒讲话称，保理业务基于企业间的赊销贸易背景开展，在经济增速放缓的形势下，也就更为直接的面临着企业应收账款违约的巨大压力。

“在上一年的巨大基数面前、在经济下行的巨大压力面前，中国保理业务未来发展也面临着全新的挑战。”他表示。

保理业务，是指以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务，通常用于企业贸易活动。

冀光恒表示，中国目前缺乏企业赊销交易信息交换共享机制，开办保理业务的银行难以取得非上市企业的公开财务信息，无法对本行客户以外的企业进行有效的信用评估，有必要尽快建立工商、税务等相关部门的信息共享、交换和沟通机制。

对于降低信用风险，中银协网站援引协会专职副会长杨再平发言称，今年中国保理产业的最大创新亮点在于金融与互联网的“交叉融合“，大中型商业银行通过加快网络化渠道升级、与第三方平台合作等方式构建全新的互联网信贷服务体系。

在降低保理业务操作风险方面，杨再平称，中银协保理委员会将于近期开展《中国银行业保理业务规范》的修订完善工作，将业务中出现的相关热点问题在规范中进行明确。

此前，银监会发布《商业银行保理业务管理暂行办法》，着重对单保理融资提出审慎管理要求，即在审核基础交易基础上，比照流动资金贷款对卖方或买方进行授信全流程管理。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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